Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ДЗЗ#Орбитальные группировки19.02.2021 14:43

Всероссийское совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ

Вчера, 18 февраля 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос» на базе Оператора космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» провела ежегодное всероссийское совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу особенностей выполнения заявок на космическую съемку в 2021 году и практического использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации. Совещание проводилась в формате вебинара.

В совещании приняли участие около 400 представителей органов государственной власти, представители 17 федеральных органов исполнительной власти и 71 субъекта Российской Федерации. Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко открыл совещание докладом «Возможности российской космической системы дистанционного зондирования Земли по обеспечению государственных потребителей материалами космической съемки и особенности предоставления данных ДЗЗ в 2021 году».

В ходе совещания были подведены итоги выполнения плана космической съемки на 2020 год и обозначены особенности выполнения заявок на спутниковую съемку в 2021 году, а также возможности практического использования результатов космической деятельности в интересах общества и экономики России. В прошлом году отечественная группировка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли позволила получить, обработать и передать в интересах государственных нужд данные высокого разрешения различных территорий страны общей площадью более чем 320 млн квадратных километров.

В этом году космическая съемка будет вестись группировкой из 12 космических аппаратов, основу которой составит пять спутников «Канопус-В» с разрешением 2,5–3 м. В интересах решения гидрометеорологических задач будут задействованы 3 спутника типа «Метеор-М» и два — на геостационарной орбите «Электро-Л».

Кроме этого для приема, обработки, хранения и выдачи данных потребителям будут задействованы средства наземной космической инфраструктуры дистанционного зондирования Земли, представленной в виде межведомственной единой территориально распределенной информационной системы. Помимо семи центров ДЗЗ Госкорпорации «Роскосмос» в его состав входят три центра Росгидромета, три центра МЧС России, региональные центры других федеральных органов исполнительной власти, в том числе размещенные в Арктической зоне Российской Федерации.

Приоритетными задачами космической съемки с использованием орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» в 2021 году будут являться:

Выполнения поручения Правительства Российской Федерации о создании Единого информационного ресурса о Земле;

выполнения поручения Совета безопасности Российской Федерации по космическому мониторингу паводкоопасной и пожароопасной обстановок;

выполнение непрерывного космического мониторинга лесов в соответствии с заявкой Рослесхоза;

проведение космических съемок для уточнения топографических карт по заявке Росреестра;

осуществления космической съемки Северного морского пути;

осуществления съёмки в целях реализации проектов Цифровая Земля и предоставления сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли;

осуществления съёмки в рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам;

осуществления мониторинга объектов капитального строительства, реализуемых в рамках национальных проектов, спутниками типа «Ресурс-П»;

осуществления обзорной съемки территории земного шара спутника серии «Канопус-В».

Участниками совещания была продемонстрирована работа нового геопортала Госкорпорации «Роскосмос», эксплуатация в 2021 году федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса, а также были представлены тематические сервисы, создаваемые в информационной системе «Цифровая Земля».

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