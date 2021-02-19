Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Звездная эстафета#Конкурс19.02.2021 08:31

В ЦПК дистанционно проходит финал «Звездной эстафеты» 2021

Сегодня, 19 февраля 2021 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина будут определены победители ежегодного международного конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета», основной темой которых стал юбилей полета в космос Юрия Гагарина.

Впервые за свою 18-летнюю историю конкурс проходил в дистанционном формате, что потребовало от участников и их преподавателей не только глубокой проработки выбранной темы и подготовки наглядного материала, но и технических навыков при создании видеопрезентаций.

В ближайшие часы в режиме онлайн-конференции состоится защита проектов по научно-технической секции и секции «Информационные технологии». Презентации работ астрономической, исторической, литературной, художественной и медико-биологической секций прошли в первой половине февраля. Видео-доклады участников, присланные в оргкомитет конкурса, просматривало и оценивало компетентное жюри.

Наберитесь терпения! Уже завтра на сайте ЦПК будут опубликованы имена победителей. Вместе с тем члены жюри каждой секции подготовили для финалистов приветственные видеообращения, где озвучат результаты голосования. В каждой секции будут определены три дипломанта, а также присужден приз симпатий жюри.

Оргкомитет, члены жюри, партнеры «Звездной эстафеты» и космонавты отряда Роскосмоса благодарят всех участников конкурса, а также их педагогов за проделанную работу, неподдельный интерес к теме космоса, творческий подход и готовность заниматься любимым делом при любых обстоятельствах.

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