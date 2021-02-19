Информационные технологии в спорте: в Чувашии прошла первая в этом году «цифровая прокачка»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 февраля, состоялась стратегическая сессия «Цифровая прокачка. Чувашская Республика. Спорт и физическая культура».

Участники мероприятия обсудили федеральную и региональную повестку внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферу физической культуры и спорта, рассмотрели международную и российскую практику использования онлайн-услуг и ИТ-решений в спортивной индустрии.

Организаторами «цифровой прокачки» выступили Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики и Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики при поддержке АНО «Цифровая экономика».

Перед началом интенсива состоялась рабочая встреча заместителя Министра спорта Российской Федерации Андрея Сельского с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

«Цифровые сервисы позволяют объективно и максимально быстро получать реальную картину о состоянии дел, а самое главное – на основании этого принимать выверенные решения, в том числе по развитию спортивной инфраструктуры, – отметил Олег Николаев. – С внедрением цифровых сервисов мы рассчитываем не просто на усиление спортивной активности, но и на реальные спортивные достижения».

В настоящее время Чувашия находится в седьмом десятке по показателю индекса цифровой трансформации физической культуры и спорта. Тематический индекс по регионам страны в Минспорте России рассчитали в декабре 2020 года.

«Наша цель — к 2022 году войти в ТОП-10 регионов в области цифровой трансформации физической культуры и спорта», – заявила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.

К концу этого года Минспорт Чувашии планирует перевести в электронный формат предоставление услуг, касающихся государственной аккредитации спортивных федераций, присвоения спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий судьям.

Цифровизация призвана ускорить внутренние процессы в спортивной отрасли и сделать их более удобными для пользователей.

«В рамках национальных целей развития нужно к 2030 году до 70% увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. А значит, мы должны, в том числе с помощью онлайн-решений, упростить доступ людей к спортивным занятиям, мотивировать их и при этом получать объективные статистические данные. И здесь важно, чтобы даже при многообразии информационных систем ключевые реестры были едиными: один спортсмен должен быть посчитан один раз», – подчеркнул замминистра спорта Российской Федерации, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский, выступая на «цифровой прокачке» в Чувашии.

Андрей Сельский призвал участников интенсива смотреть на все этапы автоматизации спортивной отрасли, разработки и внедрения новых онлайн-сервисов глазами пользователей. Среди приоритетных задач при цифровизации спортивной отрасли он назвал развитие государственно-частного партнёрства (ГЧП) и использование решений, ориентированных на граждан.

«Бизнес готов подключаться и создать качественные онлайн-сервисы. Важно найти баланс интересов и установить понятные правила работы со стороны органов государственной власти», – сказал директор по региональному развитию организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.

Ближайшие «цифровые прокачки» пройдут в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Мордовия в феврале-марте этого года. Такие стратегические сессии являются одним из инструментов для ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу регионов России. В 2020 году «цифровые прокачки» проведены в пяти регионах страны: Ульяновской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республиках Коми и Северная Осетия – Алания.

Пресс-служба Минспорта России

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