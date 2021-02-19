И. Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Йеменской Республики

Source: Russia – Council of the Federation

Российские парламентарии выступают за мир и стабильность в Йемене, отметил сенатор.

Заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши.

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Во встрече приняли участие член Комитета СФ по экономической политике, вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Игорь Морозов, а также вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Андрей Бакланов.

«В Совете Федерации внимательно наблюдают за событиями в Йеменской Республике. Российские парламентарии приветствуют любое положительное изменение, ведущее к миру, национальному согласию и стабилизации политической ситуации в стране», — сказал Ильяс Умаханоа.

Он отметил позитивную позицию йеменской стороны в вопросах сотрудничества с Российским комитетом солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайными и Полномочным Послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайными и Полномочным Послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайными и Полномочным Послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши

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Ильяс Умаханов

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайными и Полномочным Послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайными и Полномочным Послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши

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Игорь Морозов

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Ильяс Умаханов

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайными и Полномочным Послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Салемом Аль-Вахейши

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«Идеи солидарности по‑прежнему остаются актуальными. Существует много задач, которые консолидируют страны и народы», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

Ахмед Салем Аль-Вахейши высоко оценил роль России в арабском мире, отметил исторические связи России и Йемена и выразил надежду на их восстановление в процессе стабилизации политической ситуации в Йеменской Республике.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы восстановления российско-йеменских межпарламентских контактов, торгового сотрудничества, медицинского и гуманитарного взаимодействия, участия российского бизнеса в совместных экономических проектах.

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