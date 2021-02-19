Л. Гумерова провела заседание секции по информационному взаимодействию и контентному анализу Экспертного совета при Комитете СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Важно работать с подростками, родительским сообществом в соцсетях, где они сегодня активно присутствуют, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете.

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Сенатор отметила, что современный мир стремительно меняется и нам нужно оперативно предлагать решения, отвечающие новым угрозам и вызовам. «Важно работать с подростками, родительским сообществом в соцсетях, где они сегодня активно присутствуют. Это актуально, в том числе, с точки зрения получения обратной связи от общества по поводу планируемых к реализации инициатив», — сказала она.

В качестве позитивного опыта Лилия Гумерова привела проведенный участниками секции опрос о ключевых вопросах в системе образования, который стал первым совместным проектом. О его проведении узнали свыше 1 млн человек, на вопросы ответило 19 тыс. участников.

Родителей волнуют вопросы воспитания в школе, дистанционного обучения, случаи травли (буллинга) в учебных заведениях, необходимость медработника в школе, возвращение трудового обучения и воспитания, размещение в соцсетях понятной школьникам рекламы рабочих профессий

«Опрос показал, что родителей волнуют вопросы воспитания в школе, дистанционного обучения, случаи травли (буллинга) в учебных заведениях, необходимость медработника в школе, возвращение трудового обучения и воспитания, размещение в соцсетях понятной школьникам рекламы рабочих профессий, а также неподконтрольность соцсетей, необходимость создания конструктивного отечественного контента, направленного на воспитание у детей чувства сопричастности к истории и культуре своей страны, любви к ней», — подчеркнула сенатор.

По мнению Лилии Гумеровой, ценность проведенного опроса и в том, что участвовавшие в нем родители смогли не только высказать мнение по обозначенным вопросам, но и предложить свое видение острых проблем. «Мы использовали итоги опроса при подготовке к «правительственному часу» с участием Министра просвещения РФ. Также получили много вопросов, замечаний и предложений, касающихся сферы образования, которые будут учтены в нашей дальнейшей работе по совершенствованию законодательства», — добавила парламентарий.

Отдельное внимание Лилия Гумерова уделила необходимости усиления воспитательной работы с подростками и молодежью. «Мы увидели, что необходимо менять систему подготовки педагогических работников, специалистов в области воспитания, что нужно налаживать связь «дети – родители — школа», — подчеркнула законодатель.

Участники обсудили вопросы оперативного изучения мнения граждан в социальных сетях по темам, касающимся образования, науки, культуры и защиты семьи и детства.

Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре

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Координатор секции Экспертного совета при Комитете СФ Валерия Рытвина в своем выступлении отметила, что общая аудитория участников Совета составляет около 25 млн человек. «Это — аудитория блогеров и артистов в социальных сетях».

«Очень здорово, что можно быстро получать обратную связь и принимать ее к сведению, работать над проблемами, которые выявляются посредством таких опросов. Все инициативы, которые поступают от участников Совета, мы отрабатываем и по ним принимаются конкретные решения», — сказала она.

Директор Центра правовой поддержки «Мама в праве» Виктория Рашина считает, что опрос на тему образования, проведенный участниками секции, обозначил ряд проблемных точек, которые требуют решения на государственном уровне.

В дискуссии также приняли участие члены Экспертного совета — певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, советник Министра юстиции РФ Денис Новак, советник президента Российского союза ректоров, главный редактор telegram-канала РЕКТОРЫ.РФ Райфа Биткова, шеф-редактор отдела социальных сетей сайта ukraina.ru объединенной дирекции МИА «Россия сегодня» Александр Фомин, руководители ряда телеканалов и радиостанций, блогеры.

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