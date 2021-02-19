Н. Журавлев: Реализация транспортных программ имеет ключевое значение в обеспечении пространственного развития страны

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации принял участие в итоговом заседании правления РЖД.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в итоговом заседании правления РЖД.

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Сенатор отметил, что «Российские железные дороги» – многолетний и надежный партнер Совета Федерации как палаты регионов. «Мы имеем общее стремление к решению основных транспортно-инфраструктурных задач отрасли. От налаженного скоростного межрегионального железнодорожного сообщения во многом зависит социально-экономическое положение регионов, их поступательное развитие, степень комфортности территории проживания, качество жизни наших граждан. Реализация транспортных программ имеет ключевое значение в обеспечении пространственного развития страны. «Ласточки» и «Стрижи», другие современные экспрессы, оборудованные по последнему слову техники, стали атрибутами современного, динамичного образа жизни», — сказал парламентарий.

«Российские железные дороги» – многолетний и надежный партнер Совета Федерации как палаты регионов

«Как сенатор, представляющий в Совете Федерации Костромскую область, не могу не отметить, что благодаря усилиям РЖД летом прошлого года по маршруту Москва – Ярославль – Кострома начал курсировать скоростной электропоезд «Ласточка». Теперь путь между Москвой и Костромой составляет четыре часа вместо шести, которые были ранее, а между Москвой и Ярославлем – три часа вместо четырех. Это благодарно восприняли не только костромичи, но и туристы, посещающие замечательный древний край», — сказал Николай Журавлев.

Сенатор указал, что железнодорожная отрасль всегда была и остается мощным драйвером экономики страны, здесь активно внедряются самые прорывные, передовые технологические решения. «Важно, что компания поддерживает российскую хай-тек-индустрию. Это и есть конкретный пример цифровой трансформации реального сектора экономики, о которой в своем Послании говорил Президент России».

Николай Журавлев отметил основные результаты совместной работы компании РЖД и Совета Федерации за прошедший год. Он напомнил, что в начале 2020 года состоялся «День открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в Совете Федерации. Было проведено широкое обсуждение актуальных проблем железнодорожного комплекса в регионах. Итогами совместной законотворческой работы стали принятые законы. Палатой регионов был одобрен закон об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, которым установлены особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации инфраструктуры.

Одобрен пакет законов о защите инвестиций, который регулирует правоотношения в течение всего срока реализации проекта на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В целом создана правовая основа для комплексной работы по поддержке инвестиционной деятельности частных инвесторов, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

Николай Журавлев указал, что рыночное размещение бессрочных облигаций ОАО «РЖД» стало новым для России инвестиционным механизмом. «В перспективе за счет развития рынка инфраструктурных облигаций можно привлекать финансовые ресурсы на строительство транспортной инфраструктуры в регионах, развивать государственно-частное партнерство».

Парламентарий подчеркнул, что перед железнодорожной отраслью стоят новые масштабные задачи. Дальнейшее развитие российских железных дорог, обеспечение непрерывности и надежности цепей поставок остаются в числе приоритетов государственной политики. Для устранения имеющихся транспортных, логистических, инфраструктурных ограничений необходимо строительство новых железнодорожных путей, усиление пропускной и провозной способностей железнодорожных участков БАМа и Транссиба, ускорение строительства сетей скоростных магистралей. Большое значение имеет и формирование единой цифровой транспортно-логистической среды и развитие транзитных контейнерных перевозок через Российскую Федерацию.

«Эти приоритеты заложены в обновленном варианте Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанного по некоторым федеральным проектам на десятилетие вперед. Отмечу, что больше половины федеральных проектов транспортной части Комплексного плана являются железнодорожными, что говорит о высокой значимости развития железнодорожного сообщения для национальной экономики», — сказал сенатор.

Николай Журавлев указал, что Совет Федерации традиционно держит на контроле вопросы развития железнодорожного комплекса и при необходимости готов оказывать поддержку в своевременной настройке отраслевого законодательства. «В период весенней сессии 2021 года мы планируем провести в СФ парламентские слушания «О реализации Инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» и развитии отрасли железнодорожного машиностроения». Надеюсь, они будут максимально насыщенными и сбалансированными».

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