Н. Куликовских и В. Кравченко приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню поисковика

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских и представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко приняли участие в торжественном мероприятии в Москве, приуроченном ко Дню поисковика. Оно прошло в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

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Организатором мероприятия стало Смоленское региональное отделение «Поискового движения России», которое возглавляет Нина Куликовских.

В рамках акции «Дорога домой» состоялась передача останков погибшего красноармейца Ильи Ситникова родственникам для погребения на родине в г. Томске. Им также вручены документы, медальон, личные вещи бойца.

Как рассказала Нина Куликовских, останки солдата были найдены летом в ходе поисковых работ на местах боевых действий в Смоленской области. Илья Ситников был уроженцем Томской области. Ранее он считался пропавшим без вести.

День памяти на Поклонной горе

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День памяти на Поклонной горе

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«Во время экспедиции наши поисковики прошли по дорогам войны, по которым в 1941–1943 годах шли их деды и прадеды, ведя тяжелые бои. Участники поискового движения идут по этим дорогам, чтобы каждый раз находить все новые и новые подтверждения подвига защитников нашей Родины», — сказала парламентарий.

Как сообщил Владимир Кравченко, останки бойца будут с почестями захоронены на Южном кладбище в Томске, а его биография станет частью всенародного исторического проекта «Лица Победы».

В ходе мероприятия также состоялось награждение лучших поисковиков.

В акции приняли участие представители дирекции Центрального музея Великой Отечественной войны, руководители Российского военно-исторического общества, депутаты Государственной Думы, представители общественных организаций.

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