Олег Матыцин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обсудили возможность создания в регионе федерального центра подготовки сборных команд России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Республике Бурятия. Министр провёл встречу с главой региона Алексеем Цыденовым, в ходе которой состоялось обсуждение вопросов развития физической культуры и спорта.

Олег Матыцин также встретился с руководителями федераций Бурятии по базовым видам спорта: боксу, вольной борьбе, стрельбе из лука, лёгкой атлетике, настольному теннису и лыжным гонкам. Были затронуты вопросы спортивной инфраструктуры региона, подготовки кадров, условия работы тренеров, взаимодействия региональных и всероссийских федераций и другие.

«Важно в регулярном режиме общаться с руководителями спорта в регионах, чтобы понимать проблемы и правильно выстраивать долгосрочную политику, – отметил Олег Матыцин. – Мы не отделяем профессиональный спорт от массового. Деятельность региональных федеральных федераций как раз в основном посвящена тому, чтобы интегрировать массовый спорт и создавать условия для профессиональных спортсменов. Только через регионы мы можем создавать условия для привлечения спортсменов в сборные команды. И, самое главное, обеспечивать рост интереса у людей региона к занятию различными видами спорта. Основная задача стратегии Министерства – чтобы спорт был массовым, чтобы систематически занимающихся спортом людей становилось больше. Я вижу, что в Республике действительно спорт становится нормой жизни, и мы будем делать всё необходимое, чтобы эта норма оставалась на высоком уровне».

Олег Матыцин и Алексей Цыденов подписали Соглашение между Минспортом России и Республикой Бурятия о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

«Соглашение направлено на взаимодействие по развитию спорта высших достижений и массового спорта, реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – сказал Алексей Цыденов. – Также Соглашение предусматривает, что мы согласовываем с Министерством спорта назначение министра (регионального), специалистов по антидопинговым программам. То есть федеральное Министерство выстраивает вертикаль работы по развитию физической культуры. Это Соглашение позволяет нам более тесно работать и добиваться, на мой взгляд, больших результатов совместными усилиями».

Олег Матыцин отметил, что Минспорт России рассматривает возможность создания в Бурятии федерального центра подготовки сборных команд России.

«Министерство спорта планирует в ближайшее время вместе с Республикой внимательно подойти к разработке этого проекта совместно с федерациями. Учитывая то, что многие крупные международные спортивные соревнования проводятся в азиатском регионе, Бурятия всегда была очень привлекательна. Здесь уже осуществляли и продолжают осуществлять подготовку многие сборные команды», – пояснил Министр.

Предположительное место расположения объекта – село Горячинск Прибайкальского района. «Это полноценный комплекс, куда войдет и манеж, и специализированные спортивные залы, и корпуса для проживания, и для медицинской реабилитации. Капитальные вложения исчисляются в миллиардах рублей. Это очень большой и значимый объект, который будет работать не только на подготовку сборных страны, но и для нужд региона: для наших спортсменов и жителей. Если решение такое в итоге будет принято, объект будет работать в круглогодичном режиме», – рассказал Алексей Цыденов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

Пресс-служба Минспорта России

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