Павел Сорокин: «Стоит задача эффективной монетизации имеющихся запасов всех категорий нефти»

Source: Russia Ministry of Energy

Ухта, 19 февраля. – Минэнерго России поддерживает перевод месторождений сверхвязкой и высоковязкой нефти в режим налога на дополнительный доход (НДД), сообщил журналистам Павел Сорокин в рамках участия в выездном совещании Комитета Государственной Думы по энергетике, посвящённом вопросам налогообложения и обеспечения рентабельной разработки месторождений сверхвязкой и высоковязкой нефти. Для этого придётся подкорректировать механизм, уточнил он.

«Перед российской нефтяной отраслью стоит задача эффективной монетизации имеющихся запасов всех категорий нефти. Для этого необходима донастройка фискального и инвестиционного режима, чтобы он был и привлекательным, и предсказуемым. Добыча сверхвязкой нефти гораздо сложнее и дороже монетизации традиционных запасов. Донастройка механизма позволит нам монетизировать пока не добытые запасы, в будущем поддержать инвестиции в месторождения высоковязкой нефти, в том числе в Коми», – пояснил Павел Сорокин.

В выездном совещании также приняли участие депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, представители Минфина России и правительства Республики Коми. В рамках рабочей поездки участники заседания ознакомились с добычей сверхвязкой нефти на Ярегском месторождении, разрабатываемом ПАО «ЛУКОЙЛ».

Справочно: Объем российских запасов сверхвязкой нефти составляет порядка 2 млрд тонн. Среди регионов, где ведётся разработка таких запасов, – республики Татарстан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ. Нефть на Ярегском месторождении залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью. Это единственное место в России, где нефть добывают подземным – термошахтным – способом.

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