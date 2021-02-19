Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#Союз-519.02.2021 13:16

Первый полубак для ракеты «Союз-5» готов к испытаниям

В феврале 2021 года в цехах Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили сварку сборки полубака окислителя первой ступени для экспериментальной установки перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

Конструктивно полубак состоит из нижнего днища, четырёх цилиндрических обечаек диаметром 4 100 мм и технологической обечайки. Данная сборка необходима для подтверждения прочностных характеристик нижней части бака «О». На испытаниях будут подтверждаться характеристики, заложенные в конструкторской документации.

В настоящее время специалисты участка испытаний агрегатно-сварочно-сборочного цеха проводят работы по подготовке полубака для ракеты-носителя «Союз-5» к испытаниям на прочность и герметичность.

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Ракета-носитель «Союз-5» может эксплуатироваться на разных космодромах. Пока пуски планируются с комплекса на Байконуре в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». Но «Союз-5» сможет стартовать с любого космодрома — с Восточного и «Морского старта» — при условии, что будет создана соответствующая наземная инфраструктура: техническая позиция и стартовый комплекс.

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