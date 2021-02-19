Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ19.02.2021 09:31

Рационализаторы Протон-ПМ принесли предприятию более 15 млн рублей

По итогам 2020 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») внедрила 50 рационализаторских предложений работников с суммой экономии в 15,2 млн рублей. Авторам идей и сотрудникам, содействовавшим их внедрению, выплачены вознаграждения в размере 887 тысяч рублей.

За счёт рацпредложений удалось получить разовую экономию материальных ресурсов в 6,6 млн рублей, снизить затраты на приобретение оборудования и запасных частей на 3,5 млн рублей, сэкономить основные и вспомогательные материалы, а также сократить трудоёмкость на 2,4 млн рублей. Благодаря организационным предложениям получилось сэкономить 1,6 млн рублей. Потребление энергоресурсов сокращено на более чем 1,1 млн рублей.

«Рационализаторство — один из инструментов повышения производительности труда и конкурентоспособности нашей продукции. Поэтому так важно привлекать к этой деятельности как можно больше сотрудников предприятия, в том числе и за счёт выплаты более солидного вознаграждения авторам полезных и экономически выгодных идей, — отмечает директор Протон-ПМ Иван Краснов. — Считаю правильным, если мы будем мотивировать и развивать тех, кто глубоко вникает в свою работу, проявляет инициативу, предлагает интересные решения».

Лидером по сумме экономии от внедрения рацпредложений в 2020 году стал цех 79. Новаторы подразделения принесли предприятию 2,5 млн рублей. В качестве авторов выступили более 50 сотрудников предприятия, самым активным из них признан Рамиль Абдулин. Он предложил использовать отечественные адсорбенты при обслуживании компрессов, а также ремонтировать блоки осушки силами работников цеха. Специалисты отдела главного технолога сэкономили для предприятия более 2 млн рублей, в том числе разработав и начав использовать модули постпроцессоров для станков с числовым программным управлением. Механики предприятия предложили проводить ремонт станочного оборудования на предприятии без привлечения сторонних организаций. За счёт реализации этой идеи удалось сэкономить 1,8 млн рублей.

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