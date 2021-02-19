Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#GLEX19.02.2021 15:49

Регистрация на GLEX-2021 открыта

Международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX-2021) станет прекрасным поводом для встречи мирового космического сообщества в год 60-летия космического полета Юрия Гагарина и возможностью обсудить тренды, вызовы и возможности исследования космоса.

Повестка GLEX-2021 включает 12 треков, а программа покрывает все аспекты исследования космоса и смежных дисциплин. Всякий раз, когда мы приглашаем космическое сообщество, мы поражаемся энтузиазму, экспертному уровню и креативности наших авторов. Конференция станет идеальным местом для демонстрации новых проектов, технологий и возможностей для сотрудничества с участием наиболее влиятельных лидеров и визионеров исследования космоса.

Помимо крупных технологических презентаций и прекрасной возможности для общения, делегаты GLEX 2021 смогут принять участие в представительных пленарных сессиях, включая Глобальный сетевой форум Международной астронавтической федерации, специализированная выставка и другие интереснейшие публичные мероприятия. Детальная программа и подробности о конференции будут утверждены в ближайшее время. Мы активно работаем над тем, чтобы провести плодотворное и безопасное мероприятие.

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