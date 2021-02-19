Сенаторы рассказали о вакцинации, лечении и реабилитации граждан, переболевших коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Council of the Federation

В пресс-конференции на эту тему приняли участие члены Комитета СФ по социальной политике.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области члены этого Комитета Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области и Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области приняли участие в пресс-конференции о ситуации с коронавирусом в России. Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

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Сенаторы ответили на вопросы, связанные с организацией в стране масштабной вакцинации, а также рассказали о лечении и реабилитации граждан, переболевших коронавирусной инфекцией.

По словам Инны Святенко, представляющей в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти г. Москвы, в столице предприняты все меры для того, чтобы вакцина была доступна максимальному количеству граждан.

Благодаря расширению количества мест для вакцинации возможность привиться есть у каждого гражданина, который изъявил желание и не имеет противопоказаний

«На сегодняшний день более 500 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Москве. На ближайшие две недели записались на вакцинацию еще около 60 тысяч жителей столицы. В городе открыто более 100 пунктов вакцинации, от городских поликлиник до прививочных пунктов в торговых центрах. Благодаря расширению количества мест для вакцинации возможность привиться есть у каждого гражданина, который изъявил желание и не имеет противопоказаний», — заявила сенатор.

По мнению Татьяны Кусайко, сегодня, помимо вакцинации, не менее важна и реабилитация граждан, переболевших COVID-19. Сенатор рассказала о действующей системе постковидной реабилитации, которая регулируется нормативно-правовой базой.

«Программой госгарантий медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции включена в примерный перечень заболеваний, при которых оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара», — сообщила парламентарий.

По ее словам, особенностью является то, что реабилитация после COVID-19 оказывается персонализированно, то есть в соответствии с каким‑либо нарушением или осложнением после болезни. Многие регионы уже обеспечивают оздоровление в санаторно-курортных организациях. В практику деятельности отделений медицинской реабилитации широко внедряются телемедицинские технологии и дистанционные формы работы с пациентами.

Отвечая на вопрос о вакцинации детей, Татьяна Кусайко выразила уверенность, что такая вакцинация должна проводиться, однако в России вакцины пока доступны только для взрослого населения в связи с тем, что еще не проводились соответствующие исследования.

«Исследования должны начаться в конце весны — начале лета. Как только вакцины будут исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей, мы сможем об этом говорить», — сказала сенатор.

В ходе мероприятия Владимир Круглый подчеркнул, что в России не планируется введение ковид-паспортов. «В Совете Федерации об этом неоднократно говорили на разных площадках, Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга также отмечала избыточность этой нормы», — отметил законодатель.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В итоге было решено, что в сертификатах о вакцинации будут содержаться только медицинские показания.

Онлайн-конференция «COVID-19: Вакцинация в России, реабилитация переболевших»

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Онлайн-конференция «COVID-19: Вакцинация в России, реабилитация переболевших»

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«Основная идея доклада, представленного в ПАСЕ, состояла в том, что вакцины являются глобальным достоянием, и вакцинация должна рассматриваться как благо, а не как принуждение или обязанность», — пояснил Владимир Круглый.

Сергей Леонов в своем выступлении подробно описал характеристики трех российских вакцин от коронавируса и рассказал об их основных различиях. Это вакцина «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, вакцина «ЭпиВакКорона», созданная Центром «Вектор», а также вакцина «КовиВак», которая была разработана Центром им. Чумакова.

Юрий Архаров сообщил, что в настоящее время российские специалисты продолжают работать над новыми вакцинами от COVID-19. По его словам, сегодня на стадии разработки и доклинических исследований находятся более 20 видов вакцин.

«Чем больше будет зарегистрировано и выпущено вакцин, тем больше будет охват вакцинацией населения, тем быстрее снизится распространение коронавирусной инфекции и легче будут переноситься заболевания, без негативных последствий для здоровья», — уверен законодатель.

Отвечая на вопрос, стоит ли вакцинироваться тем, кто уже перенес инфекцию, Юрий Архаров сказал о необходимости в таких случаях проконсультироваться с врачом. Рекомендация на вакцинацию может быть получена, если количество антител в организме пациента значительно снизилось.

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