Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#РКК Энергия#ЦНИИмаш#Луч19.02.2021 19:00

Сергей Кудь-Сверчков о графике работы экипажа МКС

Экипаж российского сегмента Международной космической станции продолжает свою деятельность в соответствии с утвержденной посуточной программой работы на борту МКС, сообщает на своей странице ВКонтакте космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. У Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, как и у всех жителей нашей страны, будет удлиненная шестидневная рабочая неделя, но в отличие от остальных россиян, получивших три выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества, космонавты вернутся к работе после одного дня отдыха в воскресенье, 21 февраля 2021 года.

В понедельник, 22 февраля, российским членам экипажа 64-й длительной экспедиции предстоит выполнить ряд манипуляций в рамках почти двух десятков экспериментов, в том числе: «Пилот-Т» (оценка надежности работы космонавта), «Фотобиореактор» (культивирование микроводорослей в условиях микрогравитации) и «Вектор-Т» (исследование системы высокоточного прогнозирования движения МКС). В праздничный день, 23 февраля, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков будут выполнять операции по текущему обслуживанию станции и продолжат проведение многочисленных экспериментов.

Кроме того, космонавты Роскосмоса будут тестировать Многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч», которая должна стать надежной и современной альтернативой американской системе ретрансляции TDRS. Её оператором является Спутниковая система «Гонец», которая работает над этой важной задачей совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения и Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»), используя ресурсы российских космических аппаратов-ретрансляторов «Луч-5Б» и «Луч-5В».

В рамках своей авторской рубрики космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков продолжает публиковать видеосюжеты о проводимых на станциях экспериментах. Целью космического эксперимента «Профилактика-2» является исследование механизмов действия и эффективности различных режимов физической нагрузки в условиях длительных космических полетов на состояние общей и физической работоспособности космонавтов.

MIL OSI