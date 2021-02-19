Стартовал международный турнир по художественной гимнастике Гран-при Москва 2021

Source: Russia Ministry of Sport

19-21 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит первый рейтинговый в новом сезоне и первый с момента начала пандемии ежегодный международный турнир по художественной гимнастике Гран-при Москва 2021.

В церемонии открытия мероприятия принял участие первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. Он отметил, что эти традиционные соревнования ежегодно становятся ярким украшением спортивного календаря и пожелал участницам красивых выступлений и побед.

В квалификации Гран-при Москва – Кубке чемпионок Газпром Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром-детям» – примут участие сильнейшие спортсменки из более 20 стран.

19-20 февраля в Кубке чемпионок (квалификации Гран-при Москва) будут разыграны медали в многоборье среди лучших спортсменок мира. 21 февраля в финалах Гран-при Москва встретятся восемь лучших спортсменок в каждом виде программы и групповые команды по результатам квалификации.

Помимо основных соревнований, в рамках Гран-при Москва 19-20 февраля пройдут международные старты Москва-2021, во время которых своё мастерство на ковре продемонстрируют не только взрослые спортсменки-сениорки, но и юные гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях по программе предстоящего Первенства Европы.

Пресс-служба Минспорта России

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