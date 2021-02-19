Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Мир#Центр Хруничева#РКК Энергия20.02.2021 00:28

35 лет станции «Мир»

Ровно 35 лет назад, 20 февраля 1986 года в 00 часов 28 минут 23 секунды по московскому времени, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К», которая впоследствии вывела на орбиту Земли базовый блок крупнейшего сооружения в космосе ХХ века — орбитального комплекса «Мир». Данный запуск открыл важный этап в развитии космонавтики — положено начало строительству пилотируемого научно-исследовательского комплекса большой размерности.

Головной разработчик станции «Мир» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва (сегодня входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), а разработчик и изготовитель базового блока и модулей — Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос). Управление «Миром» велось из Центра управления полетами (г. Королёв, входит в состав Роскосмоса), который был основным звеном в контуре управления полетами долговременных орбитальных станций «Салют», пилотируемых кораблей семейства «Союз» и грузовых «Прогресс».

Впервые подобная станция создавалась по модульному принципу. Идея создания многомодульного орбитального комплекса появилась еще в 1976 году, и за 10 лет на базе уже существовавших одномодульных станций «Салют» была разработана станция нового типа. Ее можно было собрать по частям и сделать очень большой: раз за разом присоединяя к ней новые модули.

Станция «Мир» стала уникальной научно-технической лабораторией, где отрабатывались перспективные решения по управлению крупногабаритным и многофункциональным космическим объектом. Она послужила научной базой для проведения экспериментов в условиях невесомости и была крупнейшим международным проектом в сфере космических исследований. Используя научное оборудование «Мира», ученые наблюдали вспышки сверхновых, черные дыры и атмосферу Земли, космонавты выращивали полупроводниковые кристаллы, синтезировали органические соединения и много другое.

Главное отличие «Мира» от предыдущих долговременных орбитальных станций заключалось в том, что с помощью стыковочных отсеков к базовому блоку можно было присоединить другие части станции. Первой такой «деталью» стал научный модуль «Квант», который предназначался для астрофизических наблюдений. К 1996 году к станции добавилось еще пять модулей: научные «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа» и стыковочный отсек для прибывающих на станцию кораблей Space Shuttle.

Завершение полёта станции «Мир» стало уникальным научно-техническим экспериментом. В январе 2001 года в связи с выработкой ресурса станции принято решение о сведении ее с орбиты Земли — станция «Мир» была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года. Впервые был реализован управляемый безопасный сход с орбиты Земли такого крупногабаритного объекта и затопление его в заданном районе акватории Мирового океана. Время эксплуатации комплекса «Мир» на орбите втрое превысило изначально планировавшийся 5-летний срок. Пятнадцатилетний полёт станции, работа многих российских и международных экипажей на её борту дали поистине бесценный опыт не только российской космонавтике, но и всему человечеству.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет ветеранов ракетно-космической отрасли, специалистов Центра управления полетами и Главной оперативной группы управления, без которых было бы невозможно управление и обеспечение полета орбитальной станции «Мир»!

Итоги эксплуатации орбитальной станции «Мир»

Общая масса станции «Мир» в полной конфигурации (с двумя пристыкованными кораблями) — более 140 т.

Масса научной аппаратуры — около 11,5 т.

В создании научной аппаратуры участвовали 27 стран.

Линейные размеры:

По корпусам базового блока, модуля «Квант» и двух пристыкованных кораблей ~33 м;

по корпусам модулей «Квант-2» и «Спектр» ~29 м;

по корпусам модулей «Природа» и «Кристалл» и стыковочного отсека ~30 м.

На станции «Мир» проведено 28 основных экспедиций, в составе экипажей которых работали:

35 российских космонавтов;

7 астронавтов США;

2 астронавта Франции;

1 астронавт ЕКА (гражданин ФРГ).

На станции «Мир» побывало — 104 человека. Из них:

По 2 раза — 19 человек;

по 3 раза — 4 человека;

4 раза — 1 человек (Александр Викторенко);

5 раз — 1 человек (Александр Соловьев).

Иностранных граждан на станции «Мир» побывало 62 человека — представителей 11 стран и ЕКА. В том числе:

Соединённые Штаты Америки — 44 человека;

Франция — 5 человек;

Европейское космическое агентство — 3 человека;

Германия — 2 человека;

Сирия, Болгария, Афганистан, Япония, Великобритания, Австрия, Канада, Словакия — по 1 человеку.

Выходы в открытый космос:

С борта орбитальной станции «Мир» совершено 78 выходов в открытый космос (включая три выхода в разгерметизированный модуль «Спектр») общей продолжительностью 356 часов 43 минут.

В выходах участвовали:

29 российских космонавтов;

3 астронавта США;

2 астронавта Франции;

1 астронавт ЕКА (гражданин ФРГ).

К станции «Мир» совершили полеты:

1 корабль серии «Союз Т»;

30 кораблей серии «Союз ТМ»;

18 кораблей серии «Прогресс»;

43 корабля серии «Прогресс М»;

3 корабля серии «Прогресс М1»;

5 модулей («Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа»);

10 кораблей Space Shuttle (Atlantis — 7 полётов, Discovery — 2 полёта, в первом из них стыковка не предусматривалась, Endeavour — 1 полёт).

Выполнено стыковок — 146.

Мировые рекорды длительности полёта:

1987 год — Юрий Романенко (326 сут 11 ч 38 мин);

1988 год — Владимир Титов, Муса Манаров (365 сут 22 ч 39 мин);

1995 год — Валерий Поляков (437 сут 17 ч 58 мин).

Женщины:

1995 год — Елена Кондакова (169 сут 05 ч 21 мин);

1996 год — Шеннон Люсид, США (188 сут 04 ч 00 мин).

Суммарное время:

1995 год — Валерий Поляков (678 сут 1б ч 33 мин за 2 полёта);

1999 год — Сергей Авдеев (747 сут 14 ч 12 мин за 3 полёта).

По российской и международным программам на станции «Мир» выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многие из которых не имеют аналогов в мире.

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