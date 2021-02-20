Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#НПО Лавочкина#Главное#Луна-2520.02.2021 15:30

Акустические испытания автоматической станции «Луна-25»

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведены акустические испытания посадочного аппарата автоматической межпланетной станции «Луна-25», создаваемой в рамках проекта «Луна-Глоб», по исследованию и практическому использованию естественного спутника Земли и окололунного пространства. Испытания были проведены по заказу Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос), разработчика данного космического аппарата.

В специальной акустической камере аппарат подвергался воздействию звуковых волн в широком частотном диапазоне. Подобное волновое воздействие будет действовать на космический аппарат во время старта и полета ракеты-носителя.

«Испытания на прочность заключаются в акустическом нагружении аппарата, то есть он подвергается уровню звука, которому он будет подвержен во время выведения на земную орбиту, — рассказывает руководитель центра экспериментальной отработки полноразмерных изделий и их составных частей РКК „Энергия“ Михаил Семенов. — Акустическая камера позволяет достигать уровня звука в 160 децибел. Мы первыми в нашей стране стали проводить такие акустические испытания, ориентируясь на международную практику».

Через отверстия в потолке камеры, имеющие форму акустических рупоров, звук создает вибрационные волны, воздействующие на установленный внутри камеры космический аппарат. От датчиков, расположенных на поверхности «Луны-25», идет множество проводов к контрольным станциям, которые регистрируют силу воздействия звуковых колебаний на аппарат и их последствия. В соседнем помещении инженеры внимательно следят за тем, как конструкции межпланетной станции принимают звуковой удар.

Акустическая камера установлена на отдельный фундамент, этим она отделена от всего остального здания, а толщина ее стен составляет полметра специального бетона, что позволяет проводить испытания разного акустического спектра, при этом не воздействуя на окружающее пространство. Размеры камеры позволяют проводить испытания различных видов космической техники. Здесь испытывают звуком практически все изделия РКК «Энергия». После серии испытаний инженеры НПО Лавочкина провели полный визуальный осмотр межпланетного аппарата. «Луна-25» успешно преодолела эти нагрузки.

***

Космический аппарат «Луна-25», создаваемый в рамках проекта «Луна-Глоб» НПО Лавочкина, — малоразмерная демонстрационная посадочная станция для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований Южного полюса Луны.

Реализация космической экспедиции «Луна-Глоб» является важным шагом в освоении космического пространства, она позволит подняться на качественно новый уровень исследований Луны и под другим углом взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле. Пуск запланирован на октябрь-ноябрь 2021 года с космодрома Восточный.

MIL OSI