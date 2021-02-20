А. Пушков: Треш-стримеров следует привлекать к ответственности вне зависимости от наличия заявления от пострадавшей стороны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам.

Необходимо предусмотреть законодательные механизмы, позволяющие наказывать за организацию треш-стримов в интернете вне зависимости от того, обратилась ли пострадавшая сторона с заявлением в правоохранительные органы.

Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края в ходе заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам.

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области представители МВД России, Следственного Комитета РФ, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Университета Прокуратуры РФ. С докладом выступил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Вадим Субботин.

Необходимо включить в законодательство дополнительный пункт, указывающий на запрет на публичную демонстрацию контента, содержащего сцены насилия, угрозу жизни и здоровью человека, унижающие человеческое достоинство

Треш-стримы как явление должны быть выведены в отдельный предмет законодательного регулирования, считает Алексей Пушков. В частности, отметил он, необходимо включить в законодательство дополнительный пункт, указывающий на запрет на публичную демонстрацию контента, содержащего сцены насилия, угрозу жизни и здоровью человека, унижающие человеческое достоинство. Кроме того, речь могла бы идти о порядка двенадцати поправках в Уголовный кодекс, отягчающих наказание за совершение правонарушений, сопряженных с их публичной демонстрацией в электронных или информационно-коммуникационных сетях.

При этом, указал Алексей Пушков, уголовное дело должно возбуждаться вне зависимости от того, подана ли жалоба. «Нередко люди добровольно соглашаются участвовать в треш-стримах из‑за трудных жизненных обстоятельств, не имея жилья или средств к существованию, либо не полностью отдавая себе отчет в происходящем. И затем по каким‑то причинам не пишут заявление в полицию. Это не должно отменять самого факта недопустимости подобной деятельности, противоречащей элементарным морально-нравственным нормам. Мы должны защитить людей от такого рода эксплуатации», — подчеркнул сенатор.

Заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам

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Алексей Пушков

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Заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам

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Вадим Деньгин

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Заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам

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Заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам

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Алексей Пушков

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Алексей Пушков

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В ходе заседания также обсуждались вопросы законодательного регулирования блокировки треш-контента на интернет-платформах, ответственности сетевых компаний. «Сетевые компании могут сыграть решающую роль в борьбе с треш-стримами. При этом должны быть предусмотрены меры ответственности в случае несоблюдения ими законодательства в этой сфере», — подчеркнул глава Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Как отметил Алексей Пушков в беседе с журналистами по итогам заседания, сенаторы и другие члены рабочей группы обменялись рядом конкретных предложений по внесению поправок в законодательство. «Сегодня мы представили их для рассмотрения в ходе заседания, они также будут разосланы участникам рабочей группы для более детальной проработки».

«Треш-стримы вызвали большой резонанс в обществе, СМИ, социальных сетях. Реакцию однозначно негативную. Очень важно адекватно ответить на существующий общественный запрос, предложить серьезные, действенные и понятные всем изменения в законодательство», — сказал Алексей Пушков.

Он сообщил, что следующее заседание рабочей группы состоится в середине марта текущего года.

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