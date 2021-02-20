А. Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывал также в воинской части и возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».

В преддверии Дня защитника Отчества первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области стал почетным гостем соревнований по пулевой стрельбе, которые проводились среди участников юнармейских отрядов города Оренбурга.

Смотрите также

«День юного стрелка» — это традиционное мероприятие в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, где ребята могут продемонстрировать свои спортивные навыки и физическую подготовку, рассказал сенатор.

Андрей Шевченко вместе с вице-губернатором – заместителем председателя правительства Оренбургской области Игорем Сухаревым посетил одну из войсковых частей. В ходе торжественного мероприятия сенатор вручил офицерам благодарственные письма за особые успехи в службе и боевой подготовке.

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

1 из 8

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

2 из 8

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

3 из 8

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

4 из 8

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

5 из 8

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

6 из 8

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

7 из 8

Андрей Шевченко посетил мероприятия Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Оренбурге

8 из 8

Также Андрей Шевченко вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, председателем регионального парламента Сергеем Грачевым, представителями Вооруженных Сил РФ, общественных организаций и духовенства принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в городе Оренбурге. Собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания.

MIL OSI