Всероссийские зимние фестивали ГТО проходят в регионах страны

Source: Russia Ministry of Sport

По всей стране проходят региональные зимние фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тысячи физкультурников в возрасте от 6 до 70 лет и старше пробуют свои силы и показывают отличные результаты во всех уголках России. Прохождение нормативов осуществляется в несколько потоков и с соблюдением всех предписанных санитарных мер. Мероприятия приурочены к 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО.

В Нижнем Тагиле состоялся муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО среди учащихся ссузов, вузов и трудовых коллективов. Работники предприятий и студенты продемонстрировали прекрасную спортивную подготовку. Каждый из 177 участников получил памятные сувениры.

В Тюмени состоялся зимний фестиваль ГТО для взрослых и школьников. Участие в соревнованиях приняли команды общеобразовательных учреждений в составе восьми человек. Из участников, занявших первое и второе места в каждой возрастной ступени, будет сформирована сборная города, которая представит Тюмень на областном фестивале ГТО.

Команда из Магнитогорска стала первой на фестивале ГТО в Челябинской области. Всего в мероприятии приняли участие 130 человек. Южноуральцы, прошедшие муниципальный отбор для участия в зональном этапе фестиваля, разделились на восемь команд и выполнили шесть нормативов: бег на лыжах, подтягивание, отжимание, пресс, прыжок в длину и наклон вперёд.

Фестиваль ГТО прошёл в Республике Татарстан на территории лыжной базы в Бугульме. Участники выполнили такие испытания, как: стрельба из электронного оружия, поднимание туловища лёжа на спине, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, прыжок в длину с места, наклон вперёд из положения стоя, бег на лыжах.

Сильнейшие студенты Вологодской области приняли участие в областном зимнем фестивале ГТО в Вологде. Отличные результаты продемонстрировали 170 физкультурников, представляющие образовательные учреждения Вологды, Череповца, Грязовца, Сокола, Вытегры, Белозерска, Кадуя и Устюжны.

С 19 по 28 февраля жителей Оленёкского района Республики Саха (Якутия) ожидает зимний фестиваль ГТО «Отцовский патруль Мы ГоТОвы», инициированный Советом отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, организаторы фестивалей приняли решение не проводить церемонии открытия и закрытия мероприятий. Соревнования проходят согласно требованиям Роспотребнадзора.

Пресс-служба Минспорта России

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