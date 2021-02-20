В. Бондарев: В Совете Федерации стало хорошей традицией проводить совместные мероприятия с Клубом военачальников Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Знания и опыт ветеранов-военачальников востребованы и приносят огромную пользу российскому обществу.

В Совете Федерации состоялось совещание «О выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Совете Федерации 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи».

Мероприятие, которое провел председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области прошло с участием Клуба военачальников Российской Федерации, представителей Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Смотрите также

«В последние годы в Совете Федерации стало хорошей традицией в преддверии Дня защитника Отечества проводить совместные мероприятия Комитета СФ и Клуба военачальников Российской Федерации», — сказал Виктор Бондарев.

Великая Отечественная война занимает в нашей истории, в истории каждой российской семьи особое место. Все мы призваны беречь память о наших доблестных предках, спасших Отечество, отстоявших независимость страны, будущее Европы и всего мира

«Великая Отечественная война занимает в нашей истории, в истории каждой российской семьи особое место. Все мы призваны беречь память о наших доблестных предках, спасших Отечество, отстоявших независимость страны, будущее Европы и всего мира», — отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ изложил основные итоги работы Комитета СФ и Совета Федерации в 2020 году с упором на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Учитывая, что Совет Федерации является палатой регионов, мы, прежде всего, обращали внимание на работу сенаторов в субъектах Российской Федерации», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Виктор Бондарев акцентировал внимание на том, что одним из приоритетов работы Совета Федерации на юбилейный год стало противостояние попыткам фальсификации истории России. «В этой части важнейшую роль сыграли майские обращения Совета Федерации к гражданам России, к парламентам иностранных государств и народам мира, подготовленные нашим Комитетом СФ по обороне и безопасности и Комитетом СФ по международным делам».

Сенатор также заострил внимание на успешных примерах поисковой работы, организуемой сенаторами в регионах.

«Совет Федерации принял ряд соответствующих изменений отечественного законодательства. Так, внесены поправки в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «О днях воинской славы и памятных датах России», «О противодействии экстремистской деятельности». В них уточнены положения: о запрете использования нацистской атрибутики и символики; установлен новый день воинской славы России; дополнен перечень мероприятий, осуществляемых в памятные даты России, проведением общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби».

«Особую активность получила работа по патриотическому воспитанию молодежи», — подчеркнул Виктор Бондарев.

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

1 из 36

Виктор Бондарев

2 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

3 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

4 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

5 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

6 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

7 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

8 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

9 из 36

Владимир Кожин

10 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

11 из 36

Александр Ракитин

12 из 36

Константин Косачев

13 из 36

Сергей Мартынов

14 из 36

Вячеслав Тимченко

15 из 36

Вячеслав Наговицын

16 из 36

Маргарита Павлова

17 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

18 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

19 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

20 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

21 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

22 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

23 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

24 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

25 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

26 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

27 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

28 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

29 из 36

Юрий Валяев

30 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

31 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

32 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

33 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

34 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

35 из 36

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ

36 из 36

В этой связи глава Комитета СФ обратил внимание на то, что опыт ветеранов-военачальников становятся крайне необходимыми государству.

«Ветераны-военачальники востребованы и приносят огромную пользу российскому обществу. Члены нашего Комитета получают серьезную помощь и поддержку с вашей стороны. Мы активно используем ваши знания и опыт в законотворческой работе, проведении различных мероприятий, например, таких как парламентские слушания, выездные заседания Комитета, заседания Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. В формате этих мероприятий с вашей активной помощью мы рассматривали проблемы денежного довольствия, пенсионного и медицинского обеспечения военнослужащих, вопросы военно-шефской работы и многие другие проблемы», — заключил Виктор Бондарев.

Со словами приветствия выступили председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Они сообщили о законодательной деятельности в сфере защиты интересов Российской Федерации.

Президент Клуба военачальников Российской Федерации Анатолий Куликов выразил признательность за взаимодействие. Он отметил, что Совет Федерации проводит значительную работу по недопущению фальсификации и пересмотра итогов Второй Мировой войны, реабилитации нацизма.

С информацией о взаимодействии Министерства обороны РФ с Комитетом СФ по обороне и безопасности выступил заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

1 из 16

Виктор Бондарев

2 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

3 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

4 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

5 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

6 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

7 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

8 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

9 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

10 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

11 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

12 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

13 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

14 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

15 из 16

Открытие в Совете Федерации выставки Министерства обороны РФ

16 из 16

В рамках совместного заседания в фойе Совета Федерации состоялось открытие выставки «Политика и стратегия Великой победы» подготовленной ко Дню воинской славы России – «23 февраля – День защитника Отечества».

Экспозиция подготовлена под эгидой Министерства обороны Российской Федерации специалистами Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и содержит уникальные недавно рассекреченные архивные материалы, касающиеся истории Отечественной войны 1941–1945 годов.

MIL OSI