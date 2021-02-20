В Улан-Удэ открыли первый в России круглогодичный центр по стрельбе из лука

Source: Russia Ministry of Sport

19 февраля в рамках рабочего визита в Республику Бурятия Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в открытии Регионального центра по стрельбе из лука – первого в стране круглогодичного специализированного центра для лучников, рассчитанного на олимпийские дисциплины.

Строительство объекта осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». В центре будут тренироваться члены национальной сборной по стрельбе из лука, региональные команды и юные спортсмены.

«Уверен, комплекс послужит дальнейшему росту спортивных результатов, и такие комфортные условия создадут благоприятную платформу для того, чтобы мы ещё не раз гордились победами наших спортсменов, – отметил Олег Матыцин. – Надеюсь, что люди, которые здесь будут тренироваться, порадуют нас своими успехами не только на территории России, но и на самых крупных международных соревнованиях, Олимпийских играх. Самое главное, что этот центр будет служить делу формирования здорового образа жизни. Я хочу, чтобы каждый житель ощущал, что спорт является нормой жизни. Чтобы люди радовались спорту, чтобы спорт приходил в каждую семью, и мы вместе чувствовали себя здоровыми, счастливыми людьми и гордились нашей великой страной».

«Пусть в этих стенах удача сопутствует нашим спортсменам, пусть сборная Бурятии, сборная Российской Федерации набираются мастерства и побеждают на всех мировых площадках, во всех мировых соревнованиях по стрельбе из лука. Я хочу порадоваться за наших спортсменов – у наших лучников появился единственный в России крытый лукодром, чтобы круглый год, в любую погоду нарабатывать мастерство и побеждать», – подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

В ходе рабочей поездки Олег Матыцин также проинспектировал ход строительства спортивного зала для борьбы, Регионального центра единоборств и Регионального центра хоккея. В физкультурно-спортивном комплексе Министр открыл Первенство Республики Бурятия по боксу, осмотрел залы стрельбы из лука, бокса и дзюдо.

Алексей Цыденов напомнил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Республике за прошлый год было построено 36 объектов: стадионы, хоккейные коробки, спортивные площадки открытого типа и другие. «По количеству спортивных объектов в 2020 году Республика находится на втором месте: первый – Крым, вторая – Бурятия», – заявил глава региона.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

Пресс-служба Минспорта России

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