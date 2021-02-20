Д. Василенко и А. Карелин посетили мемориал павшим воинам на Невском пятачке в Ленинградской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы возложили цветы к памятнику «Рубежный камень», почтили память воинов, защищавших Ленинград.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области и представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Александр Карелин КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области посетили с рабочей поездкой Кировский район Ленинградской области.

Сенаторы возложили цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке. На Интернациональной аллее памяти и славы они почтили память воинов, защищавших Ленинград.

Дмитрий Василенко и Александр Карелин возложили цветы к памятнику «Рубежный камень», почтили память воинов, защищавших Ленинград

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Дмитрий Василенко и Александр Карелин возложили цветы к памятнику «Рубежный камень»

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Дмитрий Василенко и Александр Карелин возложили цветы к памятнику «Рубежный камень», почтили память воинов, защищавших Ленинград

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Дмитрий Василенко и Александр Карелин побывали в музее-панораме «Прорыв»

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Дмитрий Василенко рассказал о модернизации мемориального комплекса «Невский пятачок» и планах на близлежащую территорию. В перспективе рядом появится Парк воинской славы, отметил сенатор.

Парламентарии также осмотрели ход строительства церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в г. Кировске. «Строительство храма здесь — это дань уважения и памяти погибшим солдатам», — подчеркнул Дмитрий Василенко.

Кроме того, сенаторы побывали в музее-панораме «Прорыв», где осмотрели трехмерную экспозицию, воссоздающую события 13 января 1943 г. Парламентарии поблагодарили коллектив музея за работу.

«Прорыв» стал визитной карточкой Ленинградской области. Каждый день сотни людей со всех городов России и зарубежья посещают музей», — отметил Дмитрий Василенко.

Дмитрий Василенко и Александр Карелин в честь павших воинов возложили корзину с цветами к 76-миллиметровой полковой пушке, поднятой в июне 2020 г. со дна Невы

В честь павших воинов парламентарии возложили корзину с цветами к 76-миллиметровой полковой пушке, поднятой в июне 2020 г. со дна Невы.

Александр Карелин рассказал, что в боях за Ленинград принимало участие много его земляков-новосибирцев. Восемь из них были удостоены звания Герой Советского Союза.

«К сожалению, в последнее время все чаще и чаще наблюдаются попытки переписать историю и принизить значение коллективного подвига нашего народа. Сегодня как никогда важно давать молодому поколению примеры мужества их дедов и прадедов. Историю нужно знать и уважать», — подчеркнул Дмитрий Василенко.

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