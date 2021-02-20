Е. Алтабаева рассказала о перспективах преподавания курса «Севастополеведение» в общеобразовательных организациях региона

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в научно-практической конференции «Формирование патриотизма, российской национальной идентичности в процессе изучения и преподавания отечественной и региональной истории».
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в научно-практической конференции на тему «Формирование патриотизма, российской национальной идентичности в процессе изучения и преподавания отечественной и региональной истории».
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Мероприятие, состоявшееся в Севастопольском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, было приурочено к 800-летию Александра Невского. В конференции участвовали научные сотрудники вузов, учителя истории, преподаватели регионального курса «Севастополеведение».
Екатерина Алтабаева в своем выступлении отметила, что в настоящее время воспитательная функция становится одной из приоритетных в образовании. «Это уже закреплено законодательно — внесены соответствующие изменения в Конституцию РФ, поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», — сказала сенатор.
Она сообщила о перспективах преподавания курса «Севастополеведение» в общеобразовательных организациях региона, а также о возможности его включения в программу в формате урока и дополнительных обучающих занятий.
Екатерина Алтабаева
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Екатерина Алтабаева приняла участие в научно-практической конференции на тему «Формирование патриотизма, российской национальной идентичности в процессе изучения и преподавания отечественной и региональной истории»
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Екатерина Алтабаева приняла участие в научно-практической конференции на тему «Формирование патриотизма, российской национальной идентичности в процессе изучения и преподавания отечественной и региональной истории»
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«Курс «Севастополеведение» полностью совпадает с теми задачами, которые определены государством. Перед органами исполнительной власти, департаментом образования, педагогами стоит задача подготовки необходимых нормативно-правовых актов для обеспечения преподавания курса», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.
В ходе конференции обсуждались методы формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, роль исторического образования и региональной истории в сохранении национальной идентичности народов Российской Федерации.
Организаторами мероприятия стали Институт развития образования, Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Севастопольский информационный центр развития туризма, региональное отделение Российского исторического общества.