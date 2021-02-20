К. Косачев: Фестиваль «Первозданная Россия» посетили более трех миллионов человек

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на открытии VIII Общероссийского фестиваля дикой природы.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на открытии VIII Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия», который будет проходить в Москве до 4 апреля. Глава Комитета СФ является председателем оргкомитета фестиваля.

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Как отметил Константин Косачев, подготовка к каждой следующей выставке начинается в тот день, когда заканчивается предыдущая.

Константин Косачев выступил на открытии VIII Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия»

«Седьмой фестиваль закончился 16 февраля 2020 года. И это было время, когда мы только начинали узнавать такие слова как «пандемия». Мы начинали учиться жить в новых условиях, и никто не знал, что будет с нами через несколько месяцев и тем более через год», — подчеркнул Константин Косачев.

За прошлые годы фестиваль «Первозданная Россия» посетили более трех миллионов человек, отметив, что, несмотря на непростой год, нынешний фестиваль проходит в те сроки, которые были запланированы изначально

Он рассказал, что за прошлые годы фестиваль «Первозданная Россия» посетили более трех миллионов человек, отметив, что, несмотря на непростой год, нынешний фестиваль проходит в те сроки, которые были запланированы изначально.

Константин Косачев

«Проект, конечно, колоссально важен для нашей страны, для наших людей. Для нового осознания того, сколь хрупка окружающая среда», — добавил Константин Косачев.

«Первозданная Россия» — крупнейшая российская выставка фотографий дикой природы, являющаяся одновременно уникальной просветительской площадкой, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы и показы новейших документальных фильмов.

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