Л. Гумерова: Республика Башкортостан гордится своими юными героями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во вручении памятных медалей Совета Федерации «За проявленное мужество» детям-героям из региона.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана.

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Награждение ребят, проявивших смелость и мужество в экстремальных ситуациях, состоялось в рамках Всероссийского гражданского проекта «Дети-герои».

В церемонии приняли участие министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, начальник Главного управления МЧС России по региону Марат Латыпов.

Лилия Гумерова отметила, что с 2014 г. Совет Федерации является инициатором и организатором проекта «Дети-герои». Он реализуется совместно с Министерством обороны РФ, МЧС России, МВД России, Госкорпорацией «Роскосмос», а также общественными и волонтерскими организациями. За прошедшие семь лет участниками проекта стали более 900 детей и подростков из всех регионов России. В 2020 г. была учреждена специальная медаль СФ «За проявленное мужество».

По словам сенатора, традиционно дети-герои из Башкортостана участвовали в торжественных церемониях чествования в Совете Федерации. Однако в этот раз в связи с эпидемиологической обстановкой было рекомендовано провести церемонии награждения в регионах.

Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии награждения памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из Башкортостана

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Лилия Гумерова сообщила, что распоряжением Председателя СФ было принято решение наградить медалями «За проявленное мужество» школьников из Башкортостана Дмитрия Александрова, Искандера Зуфарова, Глеба Пахомова и Каролину Сазонову.

Сенатор поблагодарила ребят, их родителей и учителей, всех, кто научил их быть неравнодушными, приходить на помощь людям и помогать ближним.

«Символично, что церемония проходит в канун Дня защитника Отечества. Этот праздник напоминает о героических страницах истории нашей страны, сплоченности нашего народа, любви и преданности своей Родине. Мы гордимся юными героями. Их поступки — достойное продолжение лучших традиций мужества, стойкости и благородства многонационального народа России», — заключила парламентарий.

MIL OSI