Н. Журавлев: Реализация соглашения о социально-экономическом развитии Норильска позволит кардинально изменить ситуацию в городе

Source: Russia – Council of the Federation

Документ подписан Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, администрациями Красноярского края и города Норильска, а также руководством ГМК «Норильский никель», сообщил вице-спикер СФ.

Реализация четырехстороннего соглашения о развитии Норильска позволит решить ключевые проблемы, стоящие перед городом, и кардинально изменить ситуацию в социально-экономической сфере. Такое мнение высказал заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года подписано Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, администрациями Красноярского края и города Норильска и руководством ГМК «Норильский Никель», сообщил вице-спикер СФ.

На подписании документа присутствовали заместители Председателя СФ Николай Журавлев и Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Реализация четырехстороннего соглашения о развитии Норильска позволит решить ключевые проблемы, стоящие перед городом

В октябре прошлого года по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в Красноярском крае состоялось выездное совещание комитетов верхней палаты парламента по актуальным вопросам социально-экономического развития Норильска. Сенаторы и представители профильных министерств и ведомств провели комплексный анализ ситуации в экологии, экономике, социальной политике, энергетике, строительстве и ЖКХ города Норильска.

По итогам мероприятия было принято Постановление Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края», содержащее конкретные предложения по объединению усилий государства и бизнеса для решения ключевых проблем города.

По словам Николая Журавлева, подписание четырехстороннего соглашения о развитии Норильска – следующий важный этап в реализации намеченного плана. «Достижение целей развития промышленных центров и, особенно, моногородов, успешная модернизация их экономики и социальной сферы невозможны без распространения практики социально ответственной деятельности бизнеса, прежде всего градообразующих предприятий. Решение проблем Норильска требует согласованных усилий федеральных и региональных органов власти, ГМК «Норильский никель», заинтересованного контроля со стороны общественности».

В числе комплексных мер, предусмотренных четырехсторонним соглашением, – реновация жилищного фонда Норильска, переселение граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями, модернизация ЖКХ, восстановление коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и обеспечение безопасности территорий, а также развитие социальной инфраструктуры Норильска, реализация его научного, инновационного и технологического потенциала.

По словам Николая Журавлева, соглашением предусмотрено, что мероприятия будут профинансированы из федерального и регионального бюджетов и средств компании «Норильский никель». «Стороны также договорились, что сам Комплексный план развития города будет разработан совместно и внесен в Правительство РФ до конца октября 2021 года».

Сенатор добавил, что помимо Комплексного плана компанией «Норильский никель» планируется реализовать дополнительные мероприятия по развитию Норильска, в частности, по повышению надежности волоконно-оптической линии связи в городе, комплексной очистке территории, по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проведет реконструкцию кампуса Норильского государственного индустриального института.

Необходимы срочные и серьёзные вложения как в инфраструктуру предприятия, так и в инфраструктуру города, подчеркнул сенатор. «Причем, с акцентами на вопросах безопасности, экологической безопасности и, конечно, социальных вопросах. Подписанное соглашение позволит последовательно реализовывать все эти меры».

«На реализацию всего намеченного Компания «Норильский никель», региональный и федеральный бюджет планируют направить порядка 120 миллиардов рублей», — уточнил вице-спикер СФ.

Руководство Совета Федерации, профильные комитеты палаты будут следить за неукоснительным соблюдением сроков и качества реализации мероприятий по улучшению экологической и социально-экономической ситуации в Норильском промышленном районе, отметил Николай Журавлев.

На этот счет есть консолидированная позиция руководства «Норникеля», региональных властей, профильного Министерства, соглашениям обеспечена поддержка Совета Федерации, Правительства России, сказал вице-спикер СФ.

По его словам, первые результаты реализации Соглашения должны появиться уже в ближайшие два — три года. «Планируется строительство новой школы, детского сада, поликлиника, будут отремонтированы социальные объекты, начнется масштабная реновация жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, граждане получат социальные выплаты на приобретение жилья».

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