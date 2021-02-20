О. Алексеев: Доходная часть регионального бюджета может быть увеличена за счет имеющегося налогового потенциала

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с председателем правительства Саратовской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области во время рабочей поездки в регион провел встречу с вице-губернатором – председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным. Основная тема встречи – поиск дополнительных доходов в региональный бюджет и бюджеты крупных городов.

Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион провел встречу с вице-губернатором – председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным

Сенатор рассказал, что для увеличения доходной части бюджета следует использовать имеющийся налоговый потенциал. «В крупных городах области находится большое количество коммерческой недвижимости. По данным кадастровой палаты, в предыдущие годы кадастровая стоимость многих объектов была существенно занижена. Например, у некоторых крупных торговых центров стоимость квадратного метра была зафиксирована гораздо меньше реальной. Соответственно, меньше налогооблагаемая база. Для ее уменьшения практикуется размещение торговых объектов в производственных помещениях, перевод нежилых помещений в жилые. В итоге прибыли растут, а налоги сокращаются.», – отметил Олег Алексеев.

По словам Романа Бусаргина, предварительная оценка показывает, что за счет пересмотра кадастровой стоимости налоговые поступления увеличатся с нескольких сот миллионов рублей до миллиарда.

«Сейчас правительством области проводится серьезная скрупулёзная работа по инвентаризации коммерческих объектов недвижимости, а также по их оформлению. Ведь некоторые здания оформлены как объекты незавершенного строительства, а на деле работают, их владельцы получают прибыль, а бюджет и соответственно жители области ничего не получают. В итоге ощущается острая нехватка средств для решения проблем в социальной сфере. В рамках своих полномочий буду оказывать правительству помощь в данной деятельности», – подчеркнул Олег Алексеев.

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