Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-63#Музей космонавтики20.02.2021 16:45

Проект Роскосмоса на Национальной премии в области развития общественных связей

Проект «Шахматная партия „Космос — Земля“: спустя 50 лет» выиграл Национальную премию в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Международные коммуникации». Вторая шахматная партия между космосом и Землей состоялась 9 июня 2020 года.

В матче приняли участие Герой РФ, космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, которые в прямом эфире вели шахматную партию с борта Международной космической станции. За Землю играл чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин. Он вёл партию из главного зала Музея космонавтики в Москве. Как и 50 лет назад, право первого хода было предоставлено космическому экипажу и, как и полвека назад, партия закончилась ничьей. Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин отметил, что для космонавтов большая честь не проиграть гроссмейстеру.

Трансляцию матча посмотрели более 1 300 000 человек, а сам турнир стал одним из главных информационных поводов в новостных выпусках телевизионных каналов и лентах информационных агентств России и других стран.

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«Серебряный Лучник» — национальная премия в области развития общественных связей. В 2021 году состоялась уже 24-я церемония награждения лауреатов. На рынке PR-услуг закрепились продвигаемые «Серебряным Лучником» стандарты качества профессиональной деятельности, сформировано представление о сложности и многогранности современных общественных коммуникаций. В рамки конкурса введены публичные лекции опытных и успешных специалистов по коммуникациям, мастеров профессии.

«Космос — Земля» — первая в истории шахматная партия, сыгранная между космонавтами в полёте и «представителями Земли» 9 июня 1970 года. Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — лётчики-космонавты Андриян Григорьевич Николаев и Виталий Иванович Севастьянов; Землю — руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин и лётчик-космонавт Виктор Васильевич Горбатко. Вёл трансляцию лётчик-космонавт Валерий Фёдорович Быковский.

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