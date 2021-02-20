Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#Главное#Набсовет#Андрей Тюлин20.02.2021 14:00

Роскосмос одобрил программу преобразований космического приборостроения

Наблюдательный совет Госкорпорации «Роскосмос» одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию холдинга космического приборостроения на основе компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Эти решения на уровне национальной экономики определяют будущий облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России и направлены на сохранение и поступательное развитие научного, технологического, производственного и инновационного потенциала предприятий космического приборостроения.

В согласовании программы участвовали Военно-промышленная комиссия России, Минфин России, Минэкономразвития России, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос» и другие организации ракетно-космической отрасли. Кроме этого, учтены приоритетные задачи развития радиоэлектронной промышленности России в области «космической» микроэлектроники.

В состав новой интегрированной структуры космического приборостроения войдут 17 компаний, НИИ, КБ и сборочных производств, нацеленных на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения. Создание единой интегрированной структуры позволит реализовать единую техническую политику в области космического приборостроения, ускорить модернизацию основных фондов, уйти от параллелизма и дублирования работ.

Преобразование затронет компании, уже входящие в холдинг РКС, и другие смежные предприятия. На базе предприятий будут сформированы продуктовые и производственные центры компетенции, для которых планируется ввести новые единые отраслевые стандарты. Для координации работы и повышения эффективности взаимодействия все они будут работать в рамках единой цифровой среды. Ожидается, что интеграция компаний позволит в течение нескольких лет достичь уровня мировой конкурентоспособности, обеспечит переход на новые технологии, а также внедрение результатов космической деятельности и цифровых сервисов в интересах различных отраслей экономики и социальной сферы.

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин: «Программа стратегических преобразований призвана обеспечить выполнение масштабных государственных задач по созданию продукции ракетно-космической техники мирового уровня, требующих для своей реализации перехода на 5-й и 6-й технологические уклады. Для этого необходимо значительно нарастить производственный и инновационный потенциал космического приборостроения, повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий».

Основными приоритетами программы являются формирование новой технологической цепочки создания продукции, переход на цифровое проектирование и производство, а также освоение новых смежных рынков радиоэлектронной аппаратуры, сервисов и услуг. Решение этих задач планируется обеспечить за счет инвестиций в модернизацию производств и перспективные разработки, повышения квалификации сотрудников.

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