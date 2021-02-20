С. Митин посетил Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с разработками ученых и провел встречу с руководством вуза.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области посетил Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского.

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На площадке лабораторий института биотехнологий и рыбного хозяйства сенатор познакомился с разработками учёных в области аквакультуры, гидробиологии и биоэкологии, искусственного воспроизводства ценных видов рыб, инновационными технологиями переработки и сохранения продукции при низких температурах.

Сенатор провел встречу с ректором МГУТУ Сергеем Чеботаревым и руководителем лаборатории «Прикладные технологии в пищевых системах» Алексеем Никишиным. Парламентарий отметил востребованность проводимых ВУЗом научных разработок для обеспечения развития отечественной аквакультуры.

Сергей Чеботарев рассказал, что предлагаемые вузом модифицированные корма для увеличения продукционного потенциала рыбы сейчас проходят опытную эксплуатацию в форелевых хозяйствах Белгородской области в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

На встрече также были обсуждены перспективные направления научных проектов сотрудников университета, которые могут быть востребованы сельхозтоваропроизводителями различных регионов страны.

По словам Серея Митина, основная роль в обеспечении инновационного развития аграрного сектора и снижении зависимости российского сельского хозяйства от импорта агротехнологий, машин, оборудования, а также селекции и семеноводства отводится научным учреждениям и вузам. «Важно, чтобы результаты их научной деятельности были востребованы рынком», — сказал сенатор.

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