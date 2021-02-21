Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика21.02.2021 14:15

Космонавты Роскосмоса завершили тренировки по «выживанию» в лесу

В феврале 2021 года тренировки по «зимнему выживанию» были организованы для двух условных экипажей. В первый вошли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и инструктор Центра подготовки космонавтов Дмитрий Закотенко, во второй — космонавты Роскосмоса Денис Матвеев, Андрей Федяев и Анна Кикина.

Олег Кононенко и Николай Чуб отрабатывали навыки по сокращенной программе. Вместе с инструктором они провели в лесу 9 часов — такова продолжительность зачётной тренировки для их экипажа. Космонавтам хватило времени на то, чтобы успешно выполнить действия, необходимые для выживания зимой в лесисто-болотистой местности. И хотя Николай Чуб ещё не бывал в космосе, опыт «зимнего выживания» он приобрел на неоднократных предыдущих тренировках. Если бы у него и Олега Кононенко перерыв между испытаниями в лесу составил пять лет и больше, этот экипаж провёл бы в природных условиях не менее двух суток.

«Научные исследования помогли нам установить, что некоторые навыки, которые могут понадобиться космонавтам при приземлении на спускаемом аппарате в подобной местности, постепенно утрачиваются. Не реже, чем раз в пять лет их нужно восстанавливать в полном объёме», — разъяснил заместитель начальника управления по экстремальным видам подготовки космонавтов Виктор Рень.

По словам Виктора Реня у подобных тренировок есть и другая цель — проверить космонавтов на психологическую совместимость.

«Мы стараемся объединить разных по характеру людей. От тренировки к тренировке меняем составы экипажей. В идеале космонавт должен примерить на себя роли ведущего и ведомого, то есть уметь и руководить, и подчиняться. Это очень важный момент подготовки экипажа и своего рода эксперимент, психологическая задача, которую мы решаем», — рассказал Виктор Рень.

Если первый условный экипаж «выживал» в дневное время, когда воздух «прогрелся» до минус 12 градусов, то на долю второго экипажа (Денис Матвеев, Андрей Федяев, Анна Кикина) выпали двое суток в лесу, и морозы в эти дни стояли крепче.

«Температура ночью дошла до 25 градусов ниже нуля, зато было сухо. Можно сидеть у костра под открытым небом и не бояться, что пойдет дождь, — поделился впечатлениями Андрей Федяев.

«Ночью ощущался дискомфорт, но мы справились. Это намного лучше, чем выполнять те же задания при плюсовой температуре зимой, как было на этапе общекосмической подготовки, — поддержала коллегу Анна Кикина. — Тогда был дождь, и кругом вода, а сейчас морозец — это здорово!»

Что касается самих навыков выживания зимой в лесисто-болотистой местности, то, по мнению Анны, их отработка позволяет космонавтам восстанавливать необходимую форму. Её напарник по условному экипажу Андрей Федяев с детства ходил в походы, участвовал в аналогичных тренировках, готовясь стать лётчиком. Навыки выживания у него достаточно устойчивые, но Федяев уверен в том, что их нужно постоянно поддерживать. Тренировки в лесу обывателям могут показаться не совсем уместными, учитывая тот факт, что космонавты стартуют и приземляются в степях Казахстана.

«В пустыне мы тоже учимся выживать зимой и летом, а ещё в горах и на водной поверхности. Приземление может быть не только запланированным. Если на борту произойдет какая-то авария или члену экипажа МКС станет плохо, нам придется выполнять срочный спуск. Кроме того, нештатная ситуация может случиться в процессе выведения космического аппарата на орбиту. Мы учимся выживать в разных климатогеографических зонах. Если этого не делать, то навыки утратим не только мы, но и инструкторы, которые обучают космонавтов», — отметил Андрей Федяев.

Помимо тренировок на выживание космонавты проходят лётную, парашютную и водолазную подготовки, выполняют задания в условиях невесомости, изучают множество теоретических дисциплин, активно занимаются физкультурой, готовятся к штатным и нештатным ситуациям на всех этапах полёта. Для отряда космонавтов это — рабочие будни.

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