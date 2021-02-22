Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное#Космодромы#Байконур#GRUS#Axelspace#CAS50022.02.2021 12:55

Космические аппараты GRUS готовятся к запуску на Байконуре

В рамках подготовки к запуску четырех космических аппаратов GRUS: GRUS-1 B, C, D, E командой компании Axelspace (Япония) проведены проверки программного обеспечения, заряжены бортовые батареи, проверены двигательные установки и топливные ёмкости. На сегодняшний день все четыре аппарата готовы к интеграции с разгонным блоком.

С 2015 года Axelspace начала создание системы наблюдения за Землей следующего поколения AxelGlobe. Она состоит из целого ряда микроспутников для обеспечения покрытия различных частей света с высокой периодичностью. Те четыре спутника (GRUS-1B, 1C, 1D, 1E), которые будут запущены в этот раз, войдут в состав системы AxelGlobe, при этом данный запуск станет вторым после запуска спутника GRUS-1A в декабре 2018 года.

С запуском в этот раз четырех спутников GRUS наблюдение с высокой периодичностью станет реальностью, так как система AxelGlobe будет эксплуатировать пять спутников, обеспечивая съемку со средней периодичностью раз в 1,4 дня для среднеширотных регионов, включая Японию, и съемку со средней периодичностью раз в 3 дня для низкоширотных регионов. Это позволит оказывать полномасштабные услуги по предоставлению спутниковых снимков, при этом компания планирует активно предлагать решения с учетом потребностей клиентов из различных отраслей, в том числе из сельскохозяйственной отрасли, где требуется высокая периодичность съемки, а также оказывать услугу по обеспечению бесперебойной деятельности в случае непредвиденных обстоятельств.

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Основная деятельность Axelspace Corporation: сервисы на базе микроспутниковых технологий, разработка и производство микроспутников и компонентов для них, организация запусков и оказание поддержки при эксплуатации космических аппаратов, услуги в сфере спутниковых данных.

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