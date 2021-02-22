О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром экономики Армении

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

22 февраля 2021 г.



22 февраля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром экономики Армении, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) Ваганом Керобяном.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Достигнута договоренность о проведении в апреле-мае 2021 г. в г.Минске очередного заседания МПК, а также организации сопутствующих бизнес-мероприятий.

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