Source: Russia Federal Space
#ЦПК#Конкурс#Звездная эстафета22.02.2021 20:00
Подведены итоги конкурса «Звездная эстафета» 2020
В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялся финал ежегодного международного конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета». Несмотря на дистанционный формат проведения мероприятия, участникам и организаторам удалось соблюсти главные правила и традиции многолетнего конкурса — создать праздничное настроение, сохранить дружескую атмосферу и настроиться на плодотворное общение.
В оргкомитет поступили более 100 работ от конкурсантов из 22 регионов России. Впервые в истории проекта также были участники из Германии и Индии. Но для многих ребят, приславших свои видео-доклады, участие в конкурсе давно стало хорошей традицией. Организаторы и партнеры «Звездной эстафеты», в свою очередь, также верны многолетним традициям. Самые лучшие работы финалистов отмечены специальными призами и памятными подарками.
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Призы для лауреатов конкурса в научно-технической, астрономической, медико-биологической секциях и секции «Информационные технологии»:
1 место — Диплом и плакетка победителя, макет ракеты-носителя «Союз-ФГ», сертификат на поездку в Международный детский центр «Артек» или Всероссийский детский центр «Океан» (по выбору победителя);
2 место — Диплом и плакетка победителя, жесткий диск (HDD) (файловый накопитель) на 500 Гб с логотипом Центра подготовки космонавтов;
3 место — Диплом и плакетка победителя, Power Bank (зарядное устройство) 10 000 mAh с логотипом Центра подготовки космонавтов.
Призы для лауреатов конкурса в литературной, художественной, исторической секциях:
1 место — Диплом и плакетка победителя, макет ракеты-носителя «Союз-ФГ», сертификат на поездку на космодром Восточный;
2 место — Диплом и плакетка победителя, жесткий диск (HDD) (файловый накопитель) на 500 Гб с логотипом Центра подготовки космонавтов;
3 место — Диплом и плакетка победителя, Power Bank (зарядное устройство) 10 000 mAh с логотипом Центра подготовки космонавтов.
Организаторы «Звездной эстафеты» верны своим традициям. Диплом участника и фотографию экипажа МКС-64 получит по почте каждый финалист конкурса. Также по почте будут высланы призы победителям проекта.
Итак, места распределились следующим образом:
Астрономическая секция:
1 место — Алексей Небогатов (г. Челябинск);
2 место — Артем Темников (г. Ярославль);
3 место — Полина Шляпина (г. Челябинск).
Приз симпатий жюри — Тимофей Голуб.
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Научно-техническая секция:
1 место — Захар Архипов (г. Самара);
2 место — Егор Половинский (респ. Беларусь, а.г. Октябрьская);
3 место — Екатерина Васюткина (г. Пенза).
Приз симпатий жюри — Гордей Сергеенков.
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Медико-биологическая секция:
1 место — Дина Голуб (г. Краснодар);
2 место — Савва Сурков (г. Тверь);
3 место — Екатерина Пак (г. Люберцы, Московская обл.).
Приз симпатий жюри — Михаил Воронин.
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Секция «Информационные технологии»:
Победитель — София Лалетина (ЗАТО Железногорск, Красноярский край);
Литературная секция:
1 место — Никита Пономарев (г. Балашиха, Московская обл.);
2 место — Марта Сергеенкова (с. Верхний Мамон, Воронежская обл.);
3 место — Денис Гондарь (г. Темрюк, Краснодарский край).
Приз симпатий жюри — Виктория Борискина и Ангелина Грязных.
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Художественная секция
1 место — Юлия Никитина (г. Энгельс, Саратовская обл.);
2 место — Арина Цыб (г. Озерск, Челябинская обл.);
3 место — Людмила Мухина (ЗАТО Звездный городок, Московская обл.
Приз симпатий жюри — Елизавета Миронова.
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Историческая секция
1 место — Владислав Когтев (г. Люберцы, Московская обл.);
2 место — Михаил Воронин (г. Навашино, Нижегородская обл.);
3 место — Екатерина Белых (г. Улан-Удэ/г. Нью-Дели, Индия).
Приз симпатий жюри — Марат Усманов.
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Большое спасибо учредителям, организаторам и партнёрам «Звездной эстафеты» за подготовку этого масштабного и важного проекта, а участникам конкурса и их наставникам — за интересные работы, нешаблонное мышление и верность традициям конкурса! До новых встреч в Центре подготовки космонавтов!