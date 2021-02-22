Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#23 февраля#Поздравление23.02.2021 00:15

С Днем защитника Отечества!

Российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравляют россиян с Днем защитника Отечества!

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«Не раз и не два в истории России наши Вооруженные силы, наша армия и военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом, — отмечает Сергей Кудь-Сверчков. — 23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире».

В свою очередь Сергей Рыжиков пожелал мирного неба над нашей планетой, а также здоровья, счастья, и уверенности в будущем!

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