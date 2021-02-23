Газоснабжение потребителей Оренбургской области находится на контроле Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

23 февраля в 07-37 обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»).

В 07-57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз».

В 08-30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 08-49 персоналом отключён участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода «Союз». Прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков.

Причина: повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа.

Пострадавших нет.

Происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

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