Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Красмаш#ГРЦ Макеева23.02.2021 12:04

Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод

Сегодня, 23 февраля 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Генеральный директор Красмаша Александр Гаврилов ознакомил главу Роскосмоса с ходом реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей предприятия.

В ходе рабочего визита Дмитрий Рогозин осмотрел новый барокомплекс, созданный для производства перспективных образцов продукции. В День защитника Отечества глава Госкорпорации вручил красмашевцам награды за вклад в развитие российской ракетно-космической отрасли и добросовестный труд в деле укрепления обороноспособности государства.

Вручение наград Роскосмоса проходило на площадке одного из основных цехов завода. Знаков отличия «За верность космосу», медалей В.П. Макеева, нагрудных знаков К.Э. Циолковского и С.П. Королёва, почетных грамот и благодарностей были удостоены 18 работников Красноярского машиностроительного завода и Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева.

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