Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Главное#Космодромы#Байконур#Арктика-М23.02.2021 15:58

На Байконуре проведена сборка РКН «Союз-2.1б» с КА «Арктика-М»

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М». Во вторник, 23 февраля 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 совместный расчет специалистов предприятий Госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты космического назначения.

В соответствии с графиком предстартовых работ накануне проведена сборка космической головной части, состоящей из разгонного блока и космического аппарата под головным обтекателем. Сегодня к «пакету» из первой и второй ступеней ракеты-носителя пристыковывали блок из третьей ступени и головной части. По завершении механических работ была проведена стыковка электрических соединений и их проверка.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» запланирован на 28 февраля 2021 года с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур. Метеорологический космический аппарат «Арктика-М», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), предназначен для проведения регулярной съемки арктического региона Земли, находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния».

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