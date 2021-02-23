Поздравление по случаю Дня защитника Отечества

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи, друзья! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России.

И конечно, самые тёплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться.

Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов.

Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками – армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной.

Мы все несём ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина.

Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу очень непросто. Поэтому ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших Вооружённых Силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях и в боевых условиях.

Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием.

Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооружённых Сил является растущий интерес молодёжи к воинским специальностям. Всё больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины. Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества.

И уверен, что большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам. Офицеры – это оплот армии и флота. От вас, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимание. Знаю, что наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести.

Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооружённых Сил за достойное исполнение воинского долга!

Ещё раз от всего сердца поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!

MIL OSI