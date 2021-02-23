Солидарность и сотрудничество: ответ Европы на кризис

Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева – Парламентская конференция ЕС, 22 февраля 2021 года

22 февраля 2021 г.

Благодарю вас за предоставленную возможность выступить сегодня перед вами. Мне посчастливилось принимать участие в этой конференции, когда я была комиссаром ЕС, и для меня большая честь снова работать с вами в это непростое время.

Жан Монне однажды сказал: «Люди принимают меры только в силу необходимости и обычно осознают необходимость только в условиях кризиса».

Мы находимся в условиях кризиса, и пришло время принять меры. В 2020 году 90 процентов стран завершили год с меньшим размером экономики, чем в начале года, — это наихудший мировой результат в мирное время. Однако могло быть гораздо хуже. Исключительно решительные и скоординированные меры, принятые центральными банками и финансовыми ведомствами, сыграли критически важную роль в смягчении гуманитарных и экономических последствий.

Я хочу отдать дань уважения Кристин Лагард и ЕЦБ за оперативное и чрезвычайное принятие мер по смягчению политики, а также всем правительствам стран ЕС запредоставление компаниям и домашним хозяйствам масштабной бюджетной поддержки в размере свыше 3 трлн евро, включая программы сохранения рабочих мест, которые помогли более чем 54 миллионам работников. Инициатива «Следующее поколение ЕС» является замечательным достижением в мобилизации финансирования совместными усилиями.

Эти меры — равно как и беспрецедентные научные достижения в разработке вакцин и лекарств (многие из которых сделаны в Европе), а также прогресс во внедрении масок, социального дистанцирования, тестирования и отслеживания контактов — помогли стабилизировать экономическую ситуацию и направить мир и ЕС в сторону восстановления.

В настоящее время мы прогнозируем рост мировой экономики на 5,5 процента, а экономики ЕС — на 4,2 процента в этом году. Однако путь к восстановлению является крайне неопределенным и, что наиболее важно, неравномерным. Неопределенным —вследствие идущей гонки между вирусом и вакцинами. Неравномерным — ввиду различий висходном положении, структуре экономики и возможностях к принятию ответных мер, которые вызывают рост неравенства как между странами, так и внутри них.

Последнее меня больше всего беспокоит — что Великая самоизоляция 2020 года может обернуться Великим расхождением в 2021 году.

Наиболее глубокие различия наблюдаются в развивающихся странах, половина из которых раньше догоняла более благополучные сопоставимые государства по уровню доходов, а теперь еще больше от них отстает. Однако это представляет риск и для ЕС. Традиционные туристические направления испытали гораздо более резкое сокращение экономики — более чем на 9 процентов в Испании, Греции и Италии по сравнению со средним по ЕС сокращением на 6,4 процента в прошлом году.

По нашим прогнозам, к концу 2022 года доход на душу населения в странах сформирующимся рынком Центральной и Восточной Европы будет на 3,8 процента ниже докризисных прогнозных показателей по сравнению с сокращением всего на 1,3 процента в странах ЕС с развитой экономикой — почти в три раза более сильное негативное воздействие, которое замедлит темпы сближения уровня доходов.

Мы также наблюдаем увеличение расхождений внутри стран в виде роста неравенства.

Регионы с более низким уровнем ВВП на душу населения к началу кризиса обладали более низкой производительностью, более крупными контактоемкими секторами и меньшим количеством рабочих мест, которые допускают удаленную работу, — следовательно, они пострадали еще сильнее. Были потеряны миллионы рабочих мест, при этом больше всего пострадали женщины и молодежь, особенно с низким уровнем доходов и сбережений.

Итак, перед директивными органами ЕС встает важный вопрос: как мы можем обеспечить устойчивое восстановление экономики и преодолеть эту угрозу расхождения?

Во-первых, преодолеть кризис в сфере здравоохранения. В этом году политика вакцинации является центральной темой экономической политики в Европе и во всем мире. До тех пор, пока мы не победим пандемию повсеместно, мы рискуем столкнуться сновыми мутациями, которые поставят под угрозу наши достижения.

Наращивание производства и распределения вакцин имеет критически важное значение. Равно как и дополнительное финансирование на приобретение достаточного количества доз и оплаты их доставки, а также своевременное перераспределение избыточных запасов. Для этого необходимо сотрудничество.

Во-вторых, бороться с экономическим кризисом. Пока мы не победим пандемию, следует продолжать поддерживать компании и население. Постепенное сворачивание поддержки должно происходить после устойчивого выхода из кризиса в сфере здравоохранения, а не предшествовать ему. Это важно как для ситуации внутри страны, так и с точки зрения вторичных эффектов, — преждевременное ужесточение политики в период, когда наиболее пострадавшие страны еще находятся в крайне уязвимом положении, может усилить различия между странами.

Хотя пока еще рано сворачивать поддержку, сейчас самое время убедиться в надежности систем производства по делам о несостоятельности. Благодаря широкой поддержке в 2020 году количество банкротств было ниже среднего. Как только снизится объем поддержки и ускорится процесс структурных изменений, возрастет риск увеличения числа нарушений долговых обязательств. Механизмы урегулирования неплатежеспособности и усиление акцента на поддержку капитала может способствовать предотвращению чрезмерной задолженности и всплеска банкротств.

В-третьих, и это наиболее важно в долгосрочной перспективе, использовать антикризисные меры для стимулирования структурных сдвигов в сторону перехода на цифровые и более экологичные технологии, а также ускорить процесс конвергенции внутри Европы.

Скоординированные меры по стимулированию инвестиций в экологичную инфраструктуру являются необходимым условием. Проведенный нами анализ показывает, что это может привести к росту мирового ВВП на 0,7 процента в год на протяжении 15 лет, создавая миллионы новых рабочих мест. Система установления тарифов за выбросы углерода может помочь восстановить сбалансированность государственных финансов, направить частные инвестиции в «зеленые» сектора и обеспечить существенное сокращение выбросов. Увеличение доступа к высокоскоростному интернету в сельских и недостаточно обслуживаемых регионах обеспечит рост производительности. Расходы на образование и программы профессиональной подготовки обеспечат формирование навыков, необходимых в эпоху цифровой и «зеленой» экономики.

Европа может ускорить реформы в целях преодоления сохраняющихся структурных трудностей. Инициатива «Следующее поколение ЕС» может стать не просто катализатором экономической трансформации — она может стать предшественницей новых общих налогово-бюджетных инструментов, которые дополнят единую денежно-кредитную политику ЕЦБ. ЕС может предпринять дальнейшие шаги к созданию банковского союза и союза рынков капитала в целях стимулирования экономического роста и интеграции. А усилия по приведению международного налогообложения корпораций в соответствие с требованиями цифровой эпохи могут помочь увеличить доходы и преодолеть неравенство.

В заключение позвольте мне поблагодарить вас за вашу поддержку работы МВФ в этот кризисный период.

На самом начальном этапе мы оперативно пересмотрели свои рекомендации по вопросам экономической политики. Наш совет «тратить, но сохранять квитанции» был необычным для Фонда, но соответствовал условиям кризиса. И мы подтвердили свои слова делом. Мы предоставили новое финансирование в размере более 105 млрд долларов США 85 странам, включая европейские: Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Молдове, Северной Македонии, Украине и Черногории.

Мы скорректировали свою деятельность по развитию потенциала в соответствии с потребностями и условиями работы во время пандемии. Мы заострили внимание на всеобъемлющем росте (особенно в работе с нашими европейскими партнерами), на таких вопросах, как прогрессивное налогообложение и социальные расходы.

И мы активизировали работу по проблеме изменения климата, которое представляет собой не только угрозу экономической и финансовой стабильности, но и возможность обеспечения экологичного роста и создания рабочих мест. Проведенный нами анализ мер политики, направленных на достижение амбициозных целей ЕС по сокращению выбросов углерода, демонстрирует наше твердое намерение отвести проблеме изменения климата центральное место в нашей работе.

Мы тесно сотрудничаем с ЕС с целью оказания дополнительной поддержки странам с низкими доходами — перед ними стоит мучительный выбор между преодолением кризиса в сфере здравоохранения, удовлетворением базовых потребностей людей, укреплением экономической стабильности и стимулированием государственных инвестиций, которые крайне важны для устойчивого роста.

Граждане ЕС могут гордиться помощью, которую они оказывают уязвимым странам во время этого кризиса. Вы поддерживаете все наши усилия и расширяете наши возможности по облегчению бремени задолженности и льготному кредитованию. И вы ищете для нас способы сделать еще больше, в том числе за счет нового распределения СДР для увеличения резервов без усиления долговой нагрузки. Я высоко ценю поддержку министров финансов ЕС по этим направлениям.

Вы можете рассчитывать на нас. Как и мы рассчитываем на вас.

Европейский союз был одним из лучших начинаний ХХ века. Его ценности солидарности и учета всех интересов остаются главной надеждой XXI века.

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