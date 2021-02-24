Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях в рамках празднования Дня защитника Отечества в Забайкальском крае.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе, принял участие в мероприятиях, в рамках празднования Дня защитника Отечества в Забайкалье. В канун праздника, в Агинском Бурятском округе края прошел спортивно-патриотический день — традиционный турнир по вольной борьбе.

Смотрите также

По словам сенатора, забайкальцы свято чтут и помнят всех Героев Великой Отечественной войны. Гордятся славным сыном земли агинской – старшиной мотострелковой роты 71-й механизированной бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта Базаром Ринчино. В январе 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Как подчеркнул парламентарий, Всероссийский турнир – открытый чемпионат Агинского Бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино, для всех забайкальцев — любителей вольной борьбы, является одним из ожидаемых спортивных мероприятий.

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях в рамках празднования Дня защитника Отечества в Забайкальском крае

1 из 3

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях в рамках празднования Дня защитника Отечества в Забайкальском крае

2 из 3

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях в рамках празднования Дня защитника Отечества в Забайкальском крае

3 из 3

Отрадно, отметил Баир Жамсуев, что турнир в этом 2021 г., прошел в новом, отремонтированном зале спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края. Соревнования проходили в лично-командном зачете среди взрослых, по 10 весовым категориям. «Уникальность турнира в том, что он не прерывался на протяжении 58 лет. Через эти соревнования прошли все именитые борцы вольного стиля, прославившие свои имена и родной Агинский Бурятский округ на коврах чемпионатов Советского Союза и России, чемпионатах Европы, Азии и мира», — рассказал сенатор, являющийся почетным президентом Федерации спортивной борьбы Забайкальского края.

В турнире приняли участие 186 спортсменов из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), из Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краев, а также из других регионов Дальнего Востока.

MIL OSI