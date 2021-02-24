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#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин24.02.2021 14:00

Встреча с губернатором Нижегородской области

В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В начале встречи руководители обменялись поздравлениями с юбилейными датами: в 2021 году исполняется 800 лет Нижнему Новгороду, а российская ракетно-космическая отрасль отмечает 60-летие первого полёта человека в космос. В связи с этим Глеб Никитин сообщил об образовательно-просветительских мероприятиях, приуроченных ко Дню космонавтики, которые планируется провести в Нижегородском планетарии в период с апреля по август этого года.

Губернатор обратил внимание главы Роскосмоса на имеющийся потенциал взаимовыгодных отношений между Госкорпорацией и регионом. Он также выразил заинтересованность в наращивании новых кооперационных связей с ракетно-космической промышленностью Российской Федерации, совместных исследовательских и производственных проектах.

Дмитрий Рогозин в свою очередь поблагодарил главу региона за готовящиеся мероприятия в честь Дня космонавтики. Руководитель ракетно-космической отрасли согласился, что, несмотря на присутствие Роскосмоса практически на территории всей страны, в Нижегородской области он представлен не так внушительно, как хотелось бы. Он также отметил, что совместный юбилейный год может стать импульсом к развитию отношений отрасли и региона, и предложил посвятить один из пусков 2021 года 800-летию Нижнего Новгорода.

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