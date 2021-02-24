Встреча с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались перспективы развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

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В.Путин: Уважаемый Садыр Нургожоевич, очень рад Вас видеть.

Несмотря на все сложности и ограничения, нам удаётся все-таки лично встретиться, пообщаться.

Сразу же хочу еще раз, уже в таком личном формате поздравить Вас со вступлением в должность Президента Кыргызстана.

Между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения. Это отношения союзнические, отношения привилегированные. И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что Вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию.

У нас большая повестка дня. Знаю, что в рамках Вашего визита запланировано много мероприятий, встречи практически на всех уровнях: и в исполнительных органах власти, в Правительстве, в парламенте. Уверен, что это пойдет на пользу развитию наших двусторонних отношений.

Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении: сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество новых случаев заражения. Известно также о пожелании наших киргизских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем всё, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого.

У нас в прошлом году стартовал перекрестный Год Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Но, к сожалению, из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества. Уверен, что по мере стабилизации ситуации и санитарно-эпидемиологической обстановки мы это всё наверстаем, в том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области. Здесь тоже много интересного и перспективного.

В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям. И еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные Вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей.

Добро пожаловать еще раз. Рад Вас видеть.

С.Жапаров: Спасибо, Владимир Владимирович.

Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать Вас.

Выражаю глубокую признательность за поздравление по случаю моего избрания на пост Президента Киргизской Республики, а также за приглашение посетить Российскую Федерацию.

Несомненно, мой первый зарубежный визит в качестве Президента Киргизской Республики к вам доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений.

Прежде всего выражаю огромную благодарность Вам за поддержку и всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразэс, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны.

Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанное с пандемией. Хочу также отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы всегда готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю Вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для Вас время.

В.Путин: Спасибо большое.

А я со своей стороны отмечу ещё один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что Вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас…

С.Жапаров: И для нас тоже.

В.Путин: Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку даёт определённые преимущества на рынке труда в России – не требует дополнительных экзаменов, не создаёт дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Отмечаю ваше отношению к этому вопросу. Повторяю ещё раз, для нас это важно, для обеих сторон. Хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на Родине. Определённые планы у нас здесь есть, и мы тоже будем над этим работать.

Спасибо большое.

MIL OSI