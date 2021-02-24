Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД#КБХА#Главное#Союз-524.02.2021 12:53

В Воронеже проведено огневое испытание камеры двигателя РД-0124МС

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») успешно проведено первое огневое испытание штатной камеры ракетного двигателя РД-0124МС, создаваемого на предприятии для использования на второй ступени перспективной отечественной ракеты-носителя «Союз-5».

Камера произведена с применением узлов, изготовленных методом новых технологий, открывающих большие возможности снижения трудоемкости, повышения производительности труда и качества изготовления продукции в ракетном двигателестроении. В ходе испытания было проведено одно включение длительностью 50 секунд на номинальном режиме тяги. Программа испытания выполнена в полном объеме.

Директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев: «Прошедшее испытание ознаменовало собой начало наземной огневой отработки нового двигателя РД-0124МС и его агрегатов. С первой попытки мы получили положительный результат и достигли намеченных целей по отработке камеры. Это подтверждает верность заложенных конструкторских решений, эффективность внедряемых новых технологий, а также общую готовность стендовой базы предприятия к продолжению работ по данной теме».

Главный конструктор предприятия Виктор Горохов: «В течение ближайших месяцев на камере, прошедшей испытание, будут проведены еще несколько огневых пусков для сбора и анализа необходимых нам экспериментальных данных. Параллельно идет подготовка к доводочным испытаниям двигателя в полной комплектации и к огневым стендовым испытаниям изделия в составе блока второй ступени ракеты-носителя».

Ракетный двигатель РД-0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «жидкий кислород + нафтил» и предназначен для использования в составе второй ступени ракеты «Союз-5». Он состоит из двух блоков, расположенных на общей раме, а в состав каждого из блоков входят по две камеры. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков, в том числе на пониженном режиме тяги.

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