Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в онлайн-конференции, посвященной анализу положения россиян и соотечественников за рубежом в 2020 году.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области принял участие в онлайн-конференции, посвященной анализу положения россиян и соотечественников за рубежом, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод в 2020 году.

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В ходе мероприятия обсуждался доклад Московского бюро по правам человека «Нарушение прав граждан Российской Федерации и соотечественников за рубежом в 2020 году».

«Российские соотечественники за рубежом – мощная сила, которая, тем не менее, нуждается в поддержке со стороны нашего государства», — сказал Владимир Джабаров.

В этой связи сенатор напомнил, что парламентарии проводят значительную работу по защите прав русскоязычных соотечественников на межпарламентских, международных площадках, в том числе и в таких организациях как ПАСЕ, ОБСЕ.

«Такая наша работа в этом направлении должна быть поддержана экспертным сопровождением в сфере международного и национального права, информационно-коммуникационных технологий», — предложил Владимир Джабаров.

По его мнению, возникла необходимость создания пула некоммерческих правозащитных организаций для обеспечения оперативной реакции на вызовы, с которыми сталкиваются наши соотечественники за рубежом, сложить опыт некоммерческих и общественных организаций.

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