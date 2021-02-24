В. Новожилов принял участие в заседании коллегии министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор также посетил новый детский сад.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках региональной недели принял участие в работе коллегии регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли. Мероприятие прошло в Вельском районе.

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По словам сенатора, на выездном заседании коллегии регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли подвели итоги года в сельском хозяйстве. Аграриям Поморья есть чем гордиться, считает он. Например, объем производства молока в области в 2020 г. превысил 135,5 тысяч тонн, что на восемь процентов больше показателя 2019 г. И это лучший результат за последние 13 лет. «Развитию животноводства в регионе способствовали и серьезные меры государственной поддержки, суммарный объем которых в 2020 году превысил полмиллиарда рублей. Это субсидии на молоко, льготное кредитование, возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов, а также гранты», — сообщил Виктор Новожилов. В 2021 г. к данным мерам поддержки добавится субсидирование малым хозяйствам части затрат на приобретение оборудования для переработки и упаковки молока. Кроме того, таким хозяйствам будет продолжено предоставление субсидий на покупку техники. Объем инвестиционного портфеля на 2021 г. в сфере АПК региона оценивается в 2,8 млрд рублей, добавил парламентарий.

Виктор Новожилов принял участие в заседании коллегии министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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Виктор Новожилов принял участие в заседании коллегии министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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Виктор Новожилов принял участие в заседании коллегии министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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«За последние годы в сельском хозяйстве мы добились превращения очень сложной, как раньше было принято говорить, убыточной отрасли в перспективную. Готов защищать интересы аграриев Архангельской области на федеральном уровне. Наш Комитет обратится в Правительство РФ с рекомендацией рассмотреть вопрос о возможности обеспечения финансирования госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в объемах, первоначально установленных в ее паспорте. Сельское хозяйство должно быть нашей приоритетной отраслью и защищённой статьёй бюджета», — резюмировал итоги коллегии Виктор Новожилов.

В Вельском районе области сенатор также посетил новый детский сад «Бельчонок». К 15 марта все необходимые документы должны быть получены, и дошкольное учреждение сможет принять первых воспитанников. Соответствующее поручение глава региона Александр Цыбульский дал профильным министерствам области.

Как отметил Виктор Новожилов, строительство детского сада на 220 мест осуществлялось на средства бюджетов разных уровней в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Общий объем финансирования составил порядка 200 млн рублей.

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