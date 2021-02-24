В Челябинской области ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

(информация обновлена по данным на 19.00)

Минэнерго России держит на особом контроле восстановление электроснабжения в Челябинской области, где, по информации ПАО «Россети», из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»).

По данным на 19.00, без электроснабжения остаются около 7 200 человек. Мощность отключённых потребителей – 7,8 МВт. Максимально без электроснабжения оставались 30 100 человек.

Восстановительные работы ведут 74 бригады (216 специалистов и 101 единица техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

19.02.2021

Новый югорский центр нефтедобычи теперь имеет два источника снабжения – от собственной электростанции, утилизирующей попутный газ, и от объектов «Россетей». Это не только гарантирует высокую надёжность, но и создает возможности для развития. Сейчас Эргинский кластер набрал первые 1,5 МВт.

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