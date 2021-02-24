Е. Алтабаева и С. Колбин приняли участие в торжествах в Севастополе в честь Дня защитника Отечества и Дня Народной воли

Source: Russia – Council of the Federation

В 2014 году севастопольцы проявили единство и добились того, о чем мечтали четверть века, — вернулись домой, в Россию, отметила Е. Алтабаева.

Представители в СФ от исполнительного и законодательного органов государственной власти Севастополя — Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя и Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли, который также отмечается в регионе 23 февраля в честь начала событий «Русской весны».

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У Мемориала в память героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Присутствующие почтили память погибших героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии участвовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, представители законодательных и исполнительных органов власти города, участники «Русской весны», ветераны.

В центре Севастополя на площади Нахимова, где семь лет назад стояли тысячи севастопольцев, открылась выставка «Русская весна. Хроники событий». Здесь представлены фотоснимки и уникальные документы периода зимы — весны 2014 г.

Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли

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Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли

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Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли

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Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли

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Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли

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Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли

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Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие торжествах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли

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«То, что в Севастополе День защитника Отчества слился с Днем Народной воли, — совершенно естественно, поскольку севастопольцы всегда были защитниками своей Родины. 2014 год круто изменил жизнь не только каждого из нас, нашего города Севастополя, но и всей России, целого мира», — отметила Екатерина Алтабаева.

По словам сенатора, севастопольцы проявили единство. «Все вместе мы добились того, о чем мечтали четверть века, — вернулись домой на Родину, в Россию. Сейчас важно не забывать о событиях, которые произошли», — подчеркнула парламентарий.

О сохранении памяти о событиях «Русской весны» говорили также во время встречи их участников и единомышленников, которая прошла в музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея».

Вместе с губернатором региона и другими участниками мероприятия сенаторы возложили цветы к могилам павших защитников Севастополя и посетили Пантеон памяти, который открылся после реконструкции.

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