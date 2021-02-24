Заседание коллегии ФСБ России

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи, добрый день!

В этом году коллегия Федеральной службы безопасности проходит не в расширенном, как обычно, формате, а в сокращённом составе. Но это не снижает важности сегодняшнего нашего мероприятия. К сожалению, таковы требования текущей эпидемиологической ситуации.

Поэтому хочу поприветствовать не только вас, обратиться не только к вам, но и ко всем вашим коллегам, сотрудникам на местах, к руководителям региональных и других подразделений.

Благодарю вас за профессиональную, чёткую работу, готовность решать все поставленные задачи в нестандартных условиях, без ссылки на текущие обстоятельства. И особо подчеркну, что вопросы государственной безопасности, защиты наших граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны, всегда остаются приоритетными, я бы даже сказал наиважнейшими.

Мы видим, что уровень глобальных вызовов – таких, как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность – не снижается. На столь сложном фоне мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге – ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. Как это, мы видим, знаем, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.

Ничего здесь я не преувеличиваю. Да, собственно говоря, вас и убеждать в этом не нужно, вы это сами хорошо знаете, даже, может быть, лучше, чем кто-либо другой. Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями государственных деятелей целого ряда стран. Недружественное отношение к России, к ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать.

Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных, практических действиях. Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом.

Кстати говоря, многие наши партнеры весьма доброжелательно относятся к нашим результатам в этой сфере, готовы с нами сотрудничать, и мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой. Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно только объединением усилий.

Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы.

Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб.

Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна. Мы готовы вести открытый диалог, находить компромиссные развязки самых сложных проблем – на основе взаимного доверия и уважения. Но безусловным для нас остаётся главное – суверенитет России, её национальные интересы, безопасность наших граждан, право нашего народа самому определять своё будущее. И эти ценности, основы нашего развития должны быть надёжно защищены.

В этой связи, опираясь на уже созданную базу, на возрастающие возможности и потенциал службы, необходимо обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям работы. Её эффективность, результативность должны соответствовать характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся.

И прежде всего постоянной собранности, выверенных, упреждающих оперативных действий требует борьба с самой острой, самой опасной угрозой – с терроризмом.

Продолжение следует.

MIL OSI